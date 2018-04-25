Ödemişspor'un son şansı Antalya'da

İZMİR, ()

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta sezonu lider tamamladıktan sonra Play-Off'un ilk maçında Serik Belediyespor'a 5-0 yenilen Ödemişspor, 3. Lig'e çıkmak için son kozunu pazar günü oynayacak.

Ödemiş, ikinci maçta eşleştiği rakibi 5. Grup lideri Nevşehirspor Gençlik'le pazar günü saat 15.00'te Antalya Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda karşılaşacak. Maçı kazanan taraf adını 3. Lig'e yazdırırken mağlup takım ise Bölgesel Amatör Lig'de kalacak.

Normal sürede eşitlik bozulmazsa galip gelen tarafı 15'er dakikalık iki uzatma ve gerekirse seri penaltı atışları belirleyecek. Ödemişspor, 1993'ten bu yana 25 yıldır profesyonel kategoriye hasret kaldı.