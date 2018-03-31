Ödemişspor tur için sahada

İZMİR, () - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta son 2 haftaya en yakın rakibi Torbalıspor'un 6 puan önünde lider giren Ödemişspor, yarın Yatağanspor deplasmanında beraberlik bile alsa Play-Off'a kalmayı garantileyecek. Yatağan İlçe Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Ödemiş'i önemli deplasmanda taraftarları da yalnız bırakmayacak. Ligde geçen sezon da liderlik için Utaş Uşakspor'la çekişip rakibinin gerisinde kalan İzmir ekibi, Play-Off'a çıktığı takdirde 7'nci Grup lideri Serik Belediyespor'la tarafsız sahada 3.'üncüLig'e çıkmak için mücadele edecek..