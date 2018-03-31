İZMİR, () - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta son 2 haftaya en yakın rakibi Torbalıspor'un 6 puan önünde lider giren Ödemişspor, yarın Yatağanspor deplasmanında beraberlik bile alsa Play-Off'a kalmayı garantileyecek. Yatağan İlçe Stadı'ndaki maç saat 15.00'te başlayacak. Ödemiş'i önemli deplasmanda taraftarları da yalnız bırakmayacak. Ligde geçen sezon da liderlik için Utaş Uşakspor'la çekişip rakibinin gerisinde kalan İzmir ekibi, Play-Off'a çıktığı takdirde 7'nci Grup lideri Serik Belediyespor'la tarafsız sahada 3.'üncüLig'e çıkmak için mücadele edecek..
Ödemişspor tur için sahada
İZMİR, () - SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8'inci Grup'ta son 2 haftaya en yakın rakibi Torbalıspor'un 6 puan önünde lider giren Ödemişspor, yarın Yatağanspor deplasmanında beraberlik bile alsa Play-Off'a kalmayı garantileyecek. Yatağan...
31 Mart 2018 Cumartesi 12:13
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