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Ödemişspor Play-Off'tan eli boş döndü

ÖDEMİŞ, () SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'u lider tamamlayıp yıllar sonra 3. Lig'e çıkmak için umutlanan Ödemişspor, Play-Off'tan eli boş döndü. 3. Lig için önünde son engel olan Play-Off'ta önce Serik Belediyespor'a 5-0...

Ödemişspor Play-Off'tan eli boş döndü

ÖDEMİŞ, ()

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'u lider tamamlayıp yıllar sonra 3. Lig'e çıkmak için umutlanan Ödemişspor, Play-Off'tan eli boş döndü. 3. Lig için önünde son engel olan Play-Off'ta önce Serik Belediyespor'a 5-0 yenilen Ödemiş, Nevşehirspor Gençlik karşısında da son şansını kullanamadı. Antalya Akdeniz Üniversitesi'ndeki finali son dakika golüyle 3-2 kaybeden Ödemiş, 9 takımın 6'sının 3. Lig biletini aldığı Play-Off'tan üzüntüyle döndü. İzmir temsilcisi yeni sezonda yine Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.

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