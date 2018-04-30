ÖDEMİŞ, ()

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'u lider tamamlayıp yıllar sonra 3. Lig'e çıkmak için umutlanan Ödemişspor, Play-Off'tan eli boş döndü. 3. Lig için önünde son engel olan Play-Off'ta önce Serik Belediyespor'a 5-0 yenilen Ödemiş, Nevşehirspor Gençlik karşısında da son şansını kullanamadı. Antalya Akdeniz Üniversitesi'ndeki finali son dakika golüyle 3-2 kaybeden Ödemiş, 9 takımın 6'sının 3. Lig biletini aldığı Play-Off'tan üzüntüyle döndü. İzmir temsilcisi yeni sezonda yine Bölgesel Amatör Lig'de yer alacak.