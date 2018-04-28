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Ödemişspor finale çıkıyor

İZMİR, () SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta sezonu lider bitirdikten sonra Play-Off'ta Serik Belediyespor'a 5-0 mağlup olarak fırsat tepen Ödemişspor, 3. Lig'e yükselmek için son kozunu yarın oynayacak. Ödemiş, Play-Off'un ilk...

Ödemişspor finale çıkıyor

İZMİR, ()

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta sezonu lider bitirdikten sonra Play-Off'ta Serik Belediyespor'a 5-0 mağlup olarak fırsat tepen Ödemişspor, 3. Lig'e yükselmek için son kozunu yarın oynayacak. Ödemiş, Play-Off'un ilk maçında Kırşehir Belediyespor'a 1-0 yenilen 5. Grup lideri Nevşehirspor Gençlik'le Antalya'da rakip olacak. Akdeniz Üniversitesi Stadı'ndaki final saat 15.00'te başlayacak. Maçı kazanan taraf adını 3. Lig'e yazdırırken mağlup takım ise amatör kümede kalacak. Normal sürede eşitlik bozulmazsa mutlu sona ulaşacak tarafı 15'er dakikalık 2 uzatma bölümü ve gerekirse seri penaltılar belirleyecek.
Tarihinde 3. Lig'de en son 1993 yılında mücadele eden Ödemişspor, final maçı öncesi kampta teknik direktör Serol Emlek ve yardımcılarının istifasıyla sarsıldı. Yönetim, sezon içinde devraldığı takımı lider olarak Play-Off'a taşıyan Emlek'in final maçında sahada olması konusunda fikir birliğine varırken yardımcıları Cihan Demir ve Ali Ören'in istifaları ise kabul edildi. Takımda futbolculardan Turgut Gönültaş, Samet Sarıkaya, Doğukan Çevik, Hasan Atabey ve Semi Çelik da sakatlıkları gerekçesiyle kamp kadrosuna dahil edilmedi.

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