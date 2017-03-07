Ödemişspor'dan fotoğraflı tepki

İZMİR, ()- BÖLGESEL Amatör Lig 8'inci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Utaş Uşakspor ile Ödemişspor arasında pazar günü Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanan maç, 65'inci dakikada çıkan olaylar nedeniyle tatil edilirken, Ödemişspor cephesinde tepkiler dinmiyor.

Kendilerine yönelik suçlamalara, olay sırasında çekilen fotoğraflarla desteklediği yazılı bir açıklamayla yanıt veren Kulüp Başkanı Mahmut Badem, şunları söyledi:

"Basında ve sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, takımımız haksız yere suçlanmakta ve olayların sorumlusu olarak gösterilmektedir. Fotoğraf karelerine yansıyan görüntülerle biz de soruyoruz: Karşılaşma başlarken şeref tribününde diğer yöneticilerle birlikte oturan İskender Doğan, olay anında sahaya inerek, futbolculara tekme tokat saldırmıştır. Fotoğraflarda net bir şekilde görülmektedir. Bu davranış ne şeref tribününde oturan bir yöneticiye ne de bir taraftara yakışmaktadır. Bu, tabiri caizse sadece futbol teröristlerine yakışan bir davranıştır."

Uşakspor'un futbolcusu Serhat Çiçek'in esame listesinde ismi yer almadığı, akreditasyon listesinde de adı bulunmadığı halde olay sırasında sahaya inip Ödemişsporlu oyunculara saldırdığını, bu durumun fotoğraf karelerinde net bir şekilde görüldüğünü belirten Başkan Badem, şöyle devam etti:

"Ayrıca Uşakspor taraftarı, tel örgüler ve emniyet güçlerine rağmen saha içine atlıyor, futbolcumuzu darp ediyor. Sonra da elini kolunu sallayarak tekrar tribüne çıkıyor. Bütün bunların sorumlusu Ödemişspor mudur? Geçen sezon Kuşadası Gençlikspor'a, bu sezon önce Sökespor'a, sonra bize yapılan bu sportmenlik dışı olayların hepsinde misafir takım mı suçludur? Sporda şiddetin önlenmesine yönelik tedbirleri almadığımız sürece, bu şiddet katlanarak büyüyecek ve telafisi mümkün olmayacak sonuçların doğmasına sebebiyet verecektir. Bu menfur olaya karşı gerek Futbol Federasyşonru yetkilileri, gerekse adli makamlarca en ağır yaptırımların uygulanacağına şüphemiz yok."

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