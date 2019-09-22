Flaş HaberSiirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
Son Dakika
Ödemiş'te, Geleneksel Rahvan Atı Yarışları
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 140 rahvan atı ile Ödemiş-Tire Geleneksel Rahvan Atı Yarışları düzenlendi. Günün ilk koşusu olan 'ithal A' kategorisinde, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş adına koşan 'İmparator' isimli at, birinci...
SPOR 22.09.2019, 17:24
İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 140 rahvan atı ile Ödemiş-Tire Geleneksel Rahvan Atı Yarışları düzenlendi. Günün ilk koşusu olan 'ithal A' kategorisinde, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş adına koşan 'İmparator' isimli at, birinci seçildi.
Ödemiş Belediyesi'nin katkısıyla Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Ödemiş Efeler Rahvan Atı Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü ile Tire Rahvan At Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü'nün iş birliğiyle Günlüce Mahallesi'ndeki Geleneksel Ata Sporları Yarış ve Oyun Alanı'nda rahvan atı yarışları düzenlendi. Yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından 140 rahvan atı getirildi. Baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dört yaşlı tay, üç yaşlı tay, ikili yaşlı tay, ithal A grubu, ithal B grubu kategorilerinde yarışlar yapıldı.
Günün ilk yarışı olan 'ithal A' kategorisinde, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş adına yarışan 'İmparator' isimli at, birinci geldi. Eriş, at sahibi adına, Türk bayrağı ve birincilik kupasını Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükmeral'in elinden aldı. Bayan Biniciler Koşusu da çekişmeli geçti. 8 kadın binicinin katıldığı koşuda ilk sırayı, İzmir'den katılan Semra Şahin aldı. Şahin'i, ikinci olan Ceren Canbuldu ve üçüncü olan Selma Doğancı takip etti. Yarışların sonunda birinci gelen atların sahiplerine ve binicilerine Türk Bayrağı, kupa ve çeşitli para ödülleri verildi.
Ödemiş Belediyesi'nin katkısıyla Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, Ödemiş Efeler Rahvan Atı Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü ile Tire Rahvan At Yetiştiricileri ve Binicilik Spor Kulübü'nün iş birliğiyle Günlüce Mahallesi'ndeki Geleneksel Ata Sporları Yarış ve Oyun Alanı'nda rahvan atı yarışları düzenlendi. Yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından 140 rahvan atı getirildi. Baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, deste, dört yaşlı tay, üç yaşlı tay, ikili yaşlı tay, ithal A grubu, ithal B grubu kategorilerinde yarışlar yapıldı.
Günün ilk yarışı olan 'ithal A' kategorisinde, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş adına yarışan 'İmparator' isimli at, birinci geldi. Eriş, at sahibi adına, Türk bayrağı ve birincilik kupasını Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkan Yardımcısı Mustafa Küçükmeral'in elinden aldı. Bayan Biniciler Koşusu da çekişmeli geçti. 8 kadın binicinin katıldığı koşuda ilk sırayı, İzmir'den katılan Semra Şahin aldı. Şahin'i, ikinci olan Ceren Canbuldu ve üçüncü olan Selma Doğancı takip etti. Yarışların sonunda birinci gelen atların sahiplerine ve binicilerine Türk Bayrağı, kupa ve çeşitli para ödülleri verildi.
17°
açık
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 22 Eylül 2019
|İmsak
|05:20
|Güneş
|06:45
|Öğle
|13:02
|İkindi
|16:26
|Akşam
|19:09
|Yatsı
|20:28
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Denizlispor
|5
|8
|5. Çaykur Rizespor
|5
|8
|6. Galatasaray
|5
|8
|7. Malatyaspor
|5
|7
|8. Trabzonspor
|4
|6
|9. Konyaspor
|5
|6
|10. Sivasspor
|4
|5
|11. Göztepe
|5
|5
|12. Antalyaspor
|5
|5
|13. Ankaragücü
|5
|5
|14. Beşiktaş
|4
|4
|15. Kasımpaşa
|5
|4
|16. Başakşehir
|4
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|5
|10
|2. Sevilla
|4
|10
|3. Real Sociedad
|5
|10
|4. Atletico Madrid
|5
|10
|5. Villarreal
|5
|8
|6. Real Madrid
|4
|8
|7. Athletic Bilbao
|4
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Deportivo Alaves
|4
|5
|13. Valencia
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1