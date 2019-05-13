Oceanman Türkiye 2019 Yarışları tamamlandı

ALANYA, () -

TÜRKİYE'de ilki Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Uluslararası Açıksu Yüzme Yarışları Serisi Oceanman tamamlandı. Yarışlarda 2 gün boyunca 23 ülkeden 660 sporcu kıyasıya mücadele etti.

4 kıtadan 18 ülkeyi kapsayan Oceanman Türkiye; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Alanya Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Keykubat sahilinde başlayan final günü 10K Oceaman, 5K Half Oceanman ve 1.5K Oceanman Sprint yarışları yapıldı. Toros dağları ile Akdeniz'in maviliği arasında yer alan Alanya'da Keykubat ve Kleopatra arasındaki efsanevi 5 ve 10 kilometrelik parkuru tamamlamak için yüzücüler yarımada şeklindeki Alanya Kalesi'nin etrafını dolaştı. Zorlu parkurda yüzücüler için su yüzeyinde mola ve beslenme alanları oluşturuldu.

10K OCEANMAN BİRİNCİSİ NIKOLAOS SIMANTIRAS

10K Oceaman yarışı erkeklerde birinci 2 saat 12 dakika 50 saniye ile Yunanistan'dan katılan Nikolaos Simantiras, ikinci 2 saat 35 dakika 26 saniye ile Türk sporcu Furkan Hüseyin Yüksel ve üçüncü 2 saat 37 dakika 54 saniye ile Rus sporcu Boris Konkin oldu. Kadınlarda ise birinci 2 saat 42 dakika 55 saniye ile Danimarka'dan Helena Wenk, ikinci 2 saat 51 dakika 30 saniye ile İngiltere'den katılan Samantha Girl ve üçüncü 2 saat 55 dakika 55 saniye ile Almanya'dan katılan Deniz Kayadelen oldu.

5K HALF OCEANMAN'DA KÜRSÜYE ÇIKANLAR

5K Half Oceanman yarışı erkeklerde birinci 1 saat 5 dakika 19 saniye ile Gültigin Er, ikinci 1 saat 5 dakika 23 dakika ile Ahmet Nakkas ve üçüncü 1 saat 5 dakika 37 saniye ile Emirhan Altıntaş oldu. Kadınlarda ise 1 saat 14 dakika 58 saniye ile Ukrayna'dan katılan Hanna Pasicnyk, ikinci 1 saat 18 dakika 49 saniye ile Rusya'dan katılan Liubov Volkova ve üçüncü 1 saat 18 dakika 57 saniye ile İtalya'dan katılan Martina Giavani oldu.

1.5K OCEANMAN SPRINT YARIŞININ KAZANANALARI

1.5K Oceanman Sprint Yarışları erkeklerde 21 dakika 53 saniye ile Rusya'dan katılan İlia Borisenko birinci, 21 dakika 56 saniye ile Rusya'dan katılan Artem Tsirkin ikinci ve 22 dakika ile Türk sporcu Mehmet Can Gülerdağ üçüncü oldu. Kadınlarda ise 22 dakika 1 saniye ile Türk sporcu Esra Nur Gökçek birinci, 24 dakika 11 saniye ile İngiltere'den katılan Katia Vastiau ikinci ve 27 dakika 14 saniye ile Türk sporcu Nesrin Özgün üçüncü oldu.

PLAKET VE MADALYALARI VERİLDİ

Dereceye giren sporcular plaket ve madalyalarını Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kaymakam Mustafa Harputlu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Oceanman Türkiye Kurucu Ortağı Abdurrahman Açıkalın, Alanya Liman Başkanı Mehmet Sayhan ve Alanya Gençlik ve Spor Müdürü Erdal Tamrak'tan aldı. Kendi yaş kategorilerinde dereceye giren sporcular kasım ayında Dubai'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

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