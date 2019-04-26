Obradovic'ten Asist Analiz'e takım vurgusu

"Başta Ali Koç ve Semih Özsoy olmak üzere tüm ekibime teşekkür ediyorum. Çünkü, oyunculara yardımcı olabilmek adına çok emek verdiler"

İSTANBUL /

Üst üste beşinci kez EuroLeague'de Final-Four oynama hakkını elde eden Fenerbahçe Beko'nun Başantrenörü Zeljko Obradovic, "Başta Ali Koç ve Semih Özsoy olmak üzere tüm ekibime teşekkür ediyorum. Çünkü, oyunculara yardımcı olabilmek adına çok emek verdiler" dedi.

Sırp Başantrenör, Turkish Airlines EuroLeague Play-off'da Zalgiris Kaunas'ı 99-82 yenerek seriyi 3-1'e getirip Final-Four'a kaldıkları mücadele sonrası AsistAnaliz.com'a açıklamalarda bulundu.

Kulüp ve taraftarları adına büyük bir başarı yakaladıklarını ifade eden Obradovic, "Öncelikle motivasyonunu hiç kaybetmeyen oyuncularıma teşekkür ediyorum. Son derece ciddiydiler. EuroLeague'de geldiğimiz nokta ve sezon takımı etkiliyor. Rakibimiz de çok iyi bir takım ve onları da mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. 23'üncü saniyeden sonra basketbolda sürekli motive kalmanız lazım, çabuk tepki vermeniz gerekiyor. Ancak şimdi herkese teşekkür etmenin zamanı. Başta başkanımız Ali Koç ve Başkan Vekili Semih Özsoy olmak üzere tüm ekibime çok teşekkür ediyorum. Çünkü herkes oyunculara yardımcı olmak adına çok emek verdiler. Taraftarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Bize çok büyük destek oldular. Tüm taraftarlarımız ve kulübümüz adına çok büyük bir başarı yakaladık" şeklinde konuştu.

Sezon hedeflerinden birini gerçekleştirdiklerini ve şimdi lige odaklanmaları gerektiğini sözlerine ekleyen tecrübeli başantrenör, "Sezon başındaki ilk hedeflerimizden birisi Final-Four'a kalmaktı. Bunu da başardık ve şimdi de Türkiye Ligi'ne dönmemiz gerekiyor. Darüşşafaka ile zorlu bir maça çıkacağız. Takım içinde çok fazla problemimiz var. Bazı oyuncularımız problem yaşasa da takıma yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bu konuda da mutluyum çünkü, tüm oyuncular her şartta birbirine yardımcı olmaya hazır" diye konuştu.