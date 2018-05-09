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Nusretoğlu'ndan Arslantaş'a ziyaret

ANKARA,() Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu'nun 4 - 6 Mayıs tarihleri arasında Portekiz'de organize ettiği U19 Gençlik Olimpiyatları Kota yarışlarına katılan ve eskrim, yüzme ve laser-run branşlarında 1158 puanla 1'inci olarak altın...

Nusretoğlu'ndan Arslantaş'a ziyaret

ANKARA,()

Uluslararası Modern Pentatlon Federasyonu'nun 4 - 6 Mayıs tarihleri arasında Portekiz'de organize ettiği U19 Gençlik Olimpiyatları Kota yarışlarına katılan ve eskrim, yüzme ve laser-run branşlarında 1158 puanla 1'inci olarak altın madalyanın sahibi olan Dora Nusretoğlu, Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Ramazan Arslantaş'ı ziyaret etti.
Dünya Şampiyonası'ndan sonra ilk yarış olan Gençlik Olimpiyatları Kota Yarışları'nın heyecanlı ve iyi geçtiğini belirten Nusretoğlu, ''Gençlik Olimpiyatlarına puan veren bir yarıştı. 1'inci olarak rakiplerime karşı büyük bir avantaj kazandım. Bundan sonra önümüzdeki yarışlarda önce Avrupa sonra Gençlik Olimpiyatları'na hazırlanıp en iyi dereceleri yapmaya çalışacağım. Hedefim olimpiyat kotası alarak, olimpiyatlarda ülkemi en iyi dereceyle temsil etmek ve bayrağımızı dalgalandırmaktır. Göreve geldiği günden itibaren her türlü destek ve yardımını bizlerden esirgemeyen başkanımız sayın Ramazan Arslantaş'a teşekkürlerimi sunarım'' dedi.
Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Ramazan Arslantaş ise milli sporcuya başarısından dolayı plaket takdim etti ve şu ifadeleri kullandı: ''Sporcumuz Dora Nusretoğlu, Portekiz'de yapılan ve Gençlik Olimpiyatlarına puan veren yarışlarda 1'inci olarak hepimizi gururlandırmış ve kota şansını daha da yükseltmiştir. Bundan sonra ki yarışlarda aynı başarıyı göstereceğine ve olimpiyat kotasını alarak Türk bayrağımızı olimpiyatlarda dalgalandıracağına inanıyoruz. Dora ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.''

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