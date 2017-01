Nürnberg'de başarılı sporcular ödüllendirilecek

Almanya'nın Nürnberg Büyükşehir Belediyesi, bu kentte yaşayan ve 2016 yılında Ulusal ve Uluslararası başarı göstermiş sporculara ödül verecek.

Her yıl düzenlenen tören 20 Ocak Cuma günü belediyenin tarihi salonunda gerçekleşecek. 225 sporcu arasında bulunan ve çeşitli dallarda başarılı olan Türk ve Türk asıllı sporcular da ödüllerini Belediye Başkanı Ulrcih Maly'nin elinden alacak.

Ödül alacak Türk sporcular şöyle;

Buz Hokeyi: Yasin Ehliz.

Tekvando: Servet Tazegül, Rabia Güleç, Tahir Güleç, Haşim Çelik, Muhammed Can Gökçe, Malik Güleç, Adnan Karim Hamza, Tolga Karademir, Sebil Sara Kaya, Furkan Küçük Sungur, Selina Öztürk, Abdullatif Sezgin, Emre Can Tepe ve Kubilay Yılmaz.

Taner TÜZÜN - NÜRNBERG /

FOTOĞRAFLI