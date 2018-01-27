Nuri ve Ömerli Dortmund, Çağlarlı freiburg ile yenişemedi

Borussia Dortmund - Freiburg: 2 - 2

İSTANBUL,()

Almanya BundesLiga'nın 20'nci hafta karşılaşmasında temsilcilerimizi karşı karşıya getiren karşılaşmada kazanan çıkmadı.

Signal Iduna Park'ta oynanan karşılaşmada Borussia Dortmund ve Freiburg 2-2 berare kaldı. Ev sahibi ekibin gollerini 9'uncu dakikada Kagawa ve 90'ıncı dakikada Toljan atarken, konuk Freiburg'un gollerini 21 ve 68'inci dakikalarda Nils Petersen kaydetti. Borussia Dortmund'da temsilcilerimiz Ömer Toprak ve Nuri Şahin karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Ömer Toprak 90 dakikada sahada kalırken, Nuri Şahin 78'inci dakikada yerini Alexander Isak'a bıraktı.

Freiburg forması giyen Çağlar Söyüncü de karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 90 dakikada sahada kaldı.