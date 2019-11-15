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Nuri Şahin: Belki şu anda milli takım kaptanlığı yapıyordum

Eski milli futbolcu Nuri Şahin, “Şu anda çalıştığım danışman ekibiyle 10 yıl önce karşılaşsam belki şimdi milli takımda kaptanlık yapıyordum ya da 52 değil, şu anda 112 maça çıkmış olacaktım” dedi. Almanya Bundesliga ekiplerinden...

SPOR 15.11.2019, 18:16
Nuri Şahin: Belki şu anda milli takım kaptanlığı yapıyordum
Eski milli futbolcu Nuri Şahin, “Şu anda çalıştığım danışman ekibiyle 10 yıl önce karşılaşsam belki şimdi milli takımda kaptanlık yapıyordum ya da 52 değil, şu anda 112 maça çıkmış olacaktım” dedi.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen’de forma giyen eski milli oyuncu Nuri Şahin, katıldığı bir panelde açıklamalarda bulundu. Türkiye’de kendini ifade etme konusunda sıkıntı yaşadığını söyleyen Şahin, “Nuri Şahin olarak Avrupa’da kendimi ifade etme sıkıntısı yaşamadım. Avrupa’ya kendimi iyi tanıttığımı düşünüyorum. İletişim sıkıntısını Türkiye’de çektim. Şu anda çalıştığım danışman ekibimle 10 yıl önce karşılaşsam belki şimdi milli takımda kaptanlık yapıyordum ya da 52 değil, şu anda 112 maça çıkmış olacaktım” ifadelerini kullandı.
“FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA YAPACAKLARIMI 7-8 SENE ÖNCEDEN ÇİZDİM”
İyi bir futbolcu olmak için hem saha içinde hem de saha dışında örnek bir karakter olmanın önemli olduğunu vurgulayan Nuri Şahin, “İyi futbolcu olmak için benim için sadece saha içi değil saha dışı da önemli. İyi bir futbolcu saha dışında da örnek olmalı, kendini geliştirmeli. Kariyerini bitirdiğinde de bir sonuç elde etmeli. Umarım kariyerimi bitirdiğimde ‘Nuri Şahin iyi bir futbolcu ve iyi bir insan’ dedirtebilirim. Bir sporcunun yapacağı en büyük hata, futbol kariyerini sonlandırdığında kendisine yatırım yapmaya başlaması olur. Çoğu sporcu, kariyer sonrası boşluğa düşüyor ve yatırım yapmıyor. Aktif futbol oynarken kendine yatırım yapmalı. 35 yaşından sonraki hayatta da neler yapabilirim düşüncesine sahip olmalıyız. Kendimize ne kadar erken yatırım yaparsak o kadar iyi. Benim iki amacım var. Çocuklarıma iyi bir miras bırakmak, iyi örnek olmak istiyorum. Futboldan sonra da yapacaklarımı 7-8 önce çizdim o yola çok önce girdim. Bugün futbolu bıraksam yarın neler yapacağımı şimdiden söyleyebilirim” diye konuştu.
“ETİYOPYA’DA GEÇİRDİĞİM ZAMANI HAYATIM BOYUNCA UNUTAMAYACAĞIM”
Borussia Dortmund’ta forma giyerken takım arkadaşı olan Neven Subotic ile Etiyopya’da su kuyusu açmak için geçirdiği zamanı unutamayacağını söyleyen tecrübeli futbolcu, “İleride bir vakıf kurup, oğluma ve kızıma bırakmak istiyorum. Neven Subotic 10 senedir güzel işler yapıyordu, onlarla oturup konuştuk. Neven, ‘Benim vakfıma sadece parayla yatırım yapılmıyor, alanda da olman gerekiyor’ dedi ve Dünya’nın en fakir bölgelerinden biri olan Etiyopya’ya gittik. Gittik ve gördük. İlk su fışkırdığında onların suya doğru gitmeleri, inanılmazdı. Birbirlerine sarıldılar, dans ettiler. O resmi hayatım boyunca unutamayacağım. Önümüzdeki yıllarda çocuklarım büyüdüğünde birlikte gidip oradaki çocukların nasıl yaşadığını tekrar görebiliriz. Futbol 10-15 sene, insanlara yardım etmek ise bir ömür boyu” şeklinde konuştu.
“ALMANYA’DAKİ GENÇLER FARKINDALIKLARINI GÖSTERMELİ”
Almanya’da futbol oynayna gurbetçi oyuncuların milli takım seçme sürecinde kendisine sorular sorduğunu söyleyen Şahin, “Milli takım seçme sürecinde Almanya’daki gençler bana çok soru soruyor. Ben onlara neden Türkiye’yi seçtiğimi anlatıyorum. Onlara hayalimin herkesin Türkiye’de oynaması gerektiğini söylüyorum. Onlara kendilerini iyi tanıtmalarını, farkındalıklarını Türk halkına göstermeleri gerektiğini dile getiriyorum” açıklamasında bulundu.
“FUTBOLU BIRAKTIKTAN SONRA TEKNİK DİREKTÖRLÜK YAPMAK İSTİYORUM”
Futbola katacak çok şey olduğunu ifade eden tecrübeli oyuncu, “Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapmak istiyorum. Çok değerli antrenörlerden önemli şeyler öğrendim. Futbola verebileceğim çok şey olduğunu düşünüyorum. Doğduğum kasabanın takımını satın aldım ve bundan sonra saha içinde bu amatör takımı nasıl üst liglere çıkartabilirim düşüncesi oluştu. 9’uncu ligde aldığımız takım 5’inci lige çıktı şu anda liderle aramızda 1 puan var. Maçlar izliyorum, taktikler üzerine kafa yoruyorum. Oynayan oyuncuları mutlu ediyorum, oynamayanları motive etmeye çalışıyorum. Werder Bremen genç takımında antrenörlük yapıyorum” diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Nuri Şahin’in açıklamaları

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