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Nuri Özaltın Golf Turnuvası sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () - TÜRKİYE'de golf sporunun gelişmesine önem ve emek veren merhum Nuri Özaltın anısına düzenlenen Nuri Özaltın Golf Turnuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu İngiliz Steve Brooks oldu. Serik'e...

Nuri Özaltın Golf Turnuvası sona erdi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () -

TÜRKİYE'de golf sporunun gelişmesine önem ve emek veren merhum Nuri Özaltın anısına düzenlenen Nuri Özaltın Golf Turnuvası sona erdi. Turnuvanın şampiyonu İngiliz Steve Brooks oldu.
Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde bulunan Gloria Golf Kulübü'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Nuri Özaltın Memorial Golf Trophy'de 7 ülkeden 194 sporcu mücadele etti. Bir hafta süren turnuvanın şampiyonu İngiliz Steve Brooks oldu. A kategorisi erkeklerde Bernd Brosdorf birinci olurken, Roman Rastvortsev ikinciliği, Steve Brooks ise üçüncülüğü elde etti. Kadınlarda Manuella Linder birinci, Svetlana Prescher ikinci ve Tamara Antimonova üçüncü oldu.
Gloria Golf Otel'de yapılan törende dereceye giren oyunculara ödülleri verildi. Kadınlar ve erkekler takımlar kategorisinde dereceye giren oyunculara ödüllerini Özaltın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sebahat Özaltın, Yönetim Kurulu Üyesi Melis Özaltın ve Yunus Özdemir verdi.
Ödül törenine Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kaymakam Haluk Şimşek, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Mevlüt Özen ve Özaltın Holding Yönetim Kurulu Üyesi Nurettin Özaltın ve Elif Özdemir katıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Ödül töreninden görüntüler

(FOTOĞRAFLI)

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