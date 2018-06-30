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Nur Tatar Askari sporu bıraktığını açıkladı

Ercan ATA - ANKARA,() Olimpiyat şampiyonu milli taekwondocu Nur Tatar Askari, sporu bıraktığını açıkladı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kotasını garantileyen ve özellikle son 3 yıl içerisinde yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine...

Nur Tatar Askari sporu bıraktığını açıkladı

Ercan ATA - ANKARA,()

Olimpiyat şampiyonu milli taekwondocu Nur Tatar Askari, sporu bıraktığını açıkladı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nın kotasını garantileyen ve özellikle son 3 yıl içerisinde yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken milli taekwondocu Nur Tatar, bugün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile sporu bıraktığını duyurdu.
Tatar, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye adına yarıştığım, bu bayrak altında aldığım her başarı, döktüğüm her alın teri ve verdiğim tüm emeklerimin tam 20'nci yılı oldu. Bugüne kadar birçok problemle savaştık. Düştük, kalktık, büyüdük ama küçüldük. Ben elimden geleni fazlasıyla yaptığıma inanıyorum. Umuyorum Türkiye'ye taekwondoyu hem tanıtıp, hem de sevdirmişimdir. Yaşadığım sıkıntı ve problemlerden ötürü taekwondo hayatımı sonlandırdım. Herkese bugüne kadarki desteğinden ötürü çok teşekkür ederim. Yanımda olanlara, kazanmam icin dua edenlere minnettarım. Herkes Allah'a emanet olsun. Hayallerim ve hedeflerimden ayıranlara da çok büyük ahdım var. Bilsinler ki mazlumun ahı çıkar" ifadelerini kullandı.
Milli sporcunun teknik kadroyla yaşadığı sorunlardan dolayı bu kararı aldığı iddia edildi. Milli taekwondocunun bu kararı sporseverleri şaşkınlığa uğratırken, Tatar'ın önümüzdeki günlerde konuyla ilgili resmi bir açıklama yapması bekleniyor.

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