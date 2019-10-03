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Nuno Espirito Santo: Son dakikada iyi bir zafer kazandık
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2'nci hafta maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden İngiltere ekibi Wolverhampton Wanderers Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Nuno...
SPOR 03.10.2019, 23:22
UEFA Avrupa Ligi K Grubu 2'nci hafta maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden İngiltere ekibi Wolverhampton Wanderers Teknik Direktörü Nuno Espirito Santo, maç sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Nuno Espirito Santo, "Sonuç olarak son dakika galibiyetinden memnunuz, iyi bir mücadele oldu. Beşiktaş, iyi bir takım ama son dakikada iyi bir zafer kazandık. Mutluluğumuz büyük. Teknikten ziyade taktiksel bir maç oldu. Sabırla mücadele ettik ve sonuçtan memnunuz" diye konuştu.
Beşiktaş galibiyetini kutlamaya zamanları olmadıklarını ve pazar günü oynayacakları Manchester City maçına odaklandıklarını belirten Santo, "Avrupa Ligi grubumuzdaki diğer maçlardan ziyade şu anda pazar günü oynanacak Manchester City maçını düşünüyoruz.1 gol çok şey değiştirdi. Yoğun bir hafta, bazı oyuncuların performansı arıyor bazılarının düşüyor bunları analiz etmek zaman alıyor. Bizim için önemli bir haftaydı. Çok kutlamaya zamanımız yok, pazar günü çok önemli maçımız var ve ona konsantre oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan maça takımını desteklemeye gelen Wolverhampton taraftarına teşekkürlerini sunan Portekizli hoca, "Wolves taraftarından müteşekkirim. Onların gelmesinden çok memnunum. O kadar mesafede geldikleri için onlara teşekkür ediyorum, bizi çok iyi desteklediler" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Nuno Espirito Santo'nun açıklamaları
Nuno Espirito Santo, "Sonuç olarak son dakika galibiyetinden memnunuz, iyi bir mücadele oldu. Beşiktaş, iyi bir takım ama son dakikada iyi bir zafer kazandık. Mutluluğumuz büyük. Teknikten ziyade taktiksel bir maç oldu. Sabırla mücadele ettik ve sonuçtan memnunuz" diye konuştu.
Beşiktaş galibiyetini kutlamaya zamanları olmadıklarını ve pazar günü oynayacakları Manchester City maçına odaklandıklarını belirten Santo, "Avrupa Ligi grubumuzdaki diğer maçlardan ziyade şu anda pazar günü oynanacak Manchester City maçını düşünüyoruz.1 gol çok şey değiştirdi. Yoğun bir hafta, bazı oyuncuların performansı arıyor bazılarının düşüyor bunları analiz etmek zaman alıyor. Bizim için önemli bir haftaydı. Çok kutlamaya zamanımız yok, pazar günü çok önemli maçımız var ve ona konsantre oluyoruz" ifadelerini kullandı.
Öte yandan maça takımını desteklemeye gelen Wolverhampton taraftarına teşekkürlerini sunan Portekizli hoca, "Wolves taraftarından müteşekkirim. Onların gelmesinden çok memnunum. O kadar mesafede geldikleri için onlara teşekkür ediyorum, bizi çok iyi desteklediler" şeklinde konuştu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Nuno Espirito Santo'nun açıklamaları
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