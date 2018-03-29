Norveçli kick boks sporcuları Kemer'de kampta

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), ()



NORVEÇ'te yaşayan Tuncelili Daimi Akın'ın (45) sahibi olduğu kick boks kulübünün sporcuları, kamp için Antalya'nın Kemer ilçesine geldi. Aralarında dünya ve Avrupa şampiyonlarının da yer aldığı sporcular günde 3 antrenmanla şampiyona ve kemer mücadelelerine hazırlanıyor.

Norveç'te faaliyet gösteren bir kick boks kulübünün sporcuları kamp için Kemer'e geldi. 1980 yılında Tunceli'den Norveç'e yerleşen Daimi Akın'ın 1995 yılında kurduğu kulüpte aralarında dünyaca ünlü full contact kick boks sporcuları Thea Therese Naess, Truls Mathisen, Dilek Çelik ve Tril Lanet gibi isimler yer alıyor. Norveç Kick Boks Milli Takımı'nın da başantrenörü olan Daimi Akın'ın çalıştırdığı 7'si milli 52 sporcu yaklaşık 10 yıldır aralıksız geldikleri Kemer merkezindeki bir otelde günde 3 antrenmanla şampiyona ve kemer mücadelelerine hazırlanıyor.

'4 OKULUM VE 850 ÖĞRENCİM VAR'

Daimi Akın, 18 yıldır Norveç Milli Takımı'nın da başantrenörlüğünü yaptığını belirterek, "1985'ten beri kick boks yapıyorum. Norveç'te aynı zamanda 4 okulum ve 850 öğrencim var. Norveç milli takımının yarısından fazlası benim öğrencilerimden oluşuyor. Öğrencilerimin Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında bir sürü dereceleri var" dedi.

KADRODA ŞAMPİYONLAR VAR

İyi sporcularından birinin Thea Therese Naess olduğunu aktaran Daimi Akın, "7 defa dünya amatör ve profesyonel şampiyonu, 6 defa amatör ve profesyonel Avrupa şampiyonlukları var. Onun haricinde burada olan sporcularımdan Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceleri olanlardan Truls Mathisen var, Dilek Çelik var. Tril Lanet gençler Avrupa şampiyonu onun haricinde 6 şampiyon daha var ama onlar buraya gelemedi" diye konuştu.

'KEMERLERİNİ KORUMAK İÇİN MAÇA ÇIKACAKLAR'

Antalya'yı misafirperverlik, havanın güzel olması ve sunulan imkanlar dolayısıyla tercih ettiklerini vurgulayan Daimi akın, şöyle dedi:

"Bir hafta sonra Antalya'da Turkish Open var ve ona bütün şampiyonlarımla birlikte katılacağız. Onun haricinde 5 sporcumun 9'uncu ayın başında Norveç'te profesyonel kemer maçları var. Hepsi kemerlerini korumak için maça çıkacak. 11'inci ayın ortasında da Slovenya'da Avrupa Şampiyonası düzenleniyor onlara katılacağız."

'BİRKAÇ TÜRK SPORCUYLA KARŞILAŞTIM'

Çok sayıda dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan full contack kick boks sporcusu Thea Therese Naess (33) "Dünya profesyonel kemer maçında kemerimi korumak istiyorum. Ondan sonra ise amatör Avrupa şampiyonluğu kemerimi korumak ve ondan sonra da amatör dünya şampiyonluğunu geri almak istiyorum. Daha önce birkaç Türk sporcuyla karşılaştım. İçlerinde en iyi olanı dünya şampiyonasında final maçında karşılaştığım Gözde Bayergi Arıca. Kendisiyle aynı yılda dünya kick boks olimpiyatları sayılan mücadelede karşılaştık ama yine de eledim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Antrenmandan detaylar

- Daimi Akın açıklama

- Antrenman detayı

- Daimi Akın açıklama

- Thea Therese Naess'in kameraya karşı yumrukları

- Thea Therese Naess açıklama (Norveçce çeviri Daimi Akın)

- Truls Mathisen kameraya karşı yumrukları

- Antrenman detay

(FOTOĞRAFLI)