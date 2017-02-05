Norveç'te yasaklı ilaçlarla yakalanan ve ceza alan yüzme antrenörü Batu Tulga federasyonun başını yakacak

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Karakuzu: "Türk sporu için gerekeni yapacağım''



Eski Yönetim 4 yıl ceza verdi, yeni yönetim ise cezayı farketmeden Tulga'ya görev verdi

ERCAN ATA, ANKARA/

27.05.2015 tarihinde Türkiye Yüzme Milli Takımı Norveç Bergen'de yapılan Alexander Dale Qen Şampiyonası için Oslo'ya gitmiş ve iç hatlar olan Bergen şehrine uçuş yapmak için güvenlik kontrolünden geçerken antrenör Batu Tulga'nın çantasında Norveç yasalarına göre bulundurulması yasak olan ilaçlar ve ürünlerin tespit edilmişti. Tulga'nın o dönem Norveç polisi tarafından gözaltında alındığı ve Türkiye'ye geri gönderildiği ortaya çıktı.



Bu olayın ardından Milli takım kafile başkanı Mete Gürel raporunu hazırlayarak durumu Federasyona bildirildi. Olayla ilgili disiplin soruşturması dönemin Federasyon Başkanı Ahmet Mazhar Bozdoğan tarafından yapılarak 16.06.2015 tarihinde disiplin kuruluna sevkedildi. Antrenör Batu Tulga, disiplin kurulu tarafından 10.09.2015 tarih 2015/13-4-13/4 Karar ile 4 yıl ceza aldı. 10-02-2016 tarihinde konuyu Spor Tahkim Kurulu'na taşıyan ve cezasının kalkmasını isteyen Tulga, evrak parasını yatırmayınca dava görüşülmeden tahkim kurulu tarafından reddedildi.

"BEN İLAÇLARI KENDİ SAĞLIK SORUNLARIM İÇİN KULLANIYORUM"



Norveç polisi tarafından 24 saat gözetim altında tutulan ve sınır dışı edilen Antrenör Batu Tulga,''Ben Norveç polisine verdiğim savunmamda, yanımda bulunan ilaçların kendi sağlık sorunlarım nedeniyle doktor raporu doğrultusunda kullanıyorum. Norveç yasalarına göre Anabolik Androjenik Steroid, trenbolone maddesi ile stanazol ilaçlarının ülkeye götürmenin yasak olduğunu bilmiyordum dedi. Bana verilen ceza ile ilgili tahkim kuruluna gittim. Evraklarımı teslim ettim. Fakat sonuç olarak avukatım itiraz parasını yatırmadığı için itirazım görüşülmemiş. Bana gelen hiçbirşey olmadı. Ben bu konuyu yeni seçilen federasyon yönetimine bildirdim. İtiraz dilekçemi ve doktor raporumu vererek hakkımı arayacağım'' diye konuştu

YENİ SEÇİLEN FEDERASYON ANTRENÖRE GÖREV VERDİ



Yüzme Federasyonu Başkanı Aydın Karakuzu ise bu konuda şunları söyledi: "Olay farkedildiği anda antrenörle federasyonun ilişkisi kesildi. Yaşanan olayları ve gelişmeleri yönetim olarak değerlendiriyoruz. Antrenör arkadaşımız, ilaçların kendi sağlık nedenleri doğrultusunda kullandığını ve hiçbir sporcu ile ilgisi olmadığını belirtiyor. Ama bizim disiplin kurulumuz geçmişle ilgili henüz toplantı yapmadığı için inceleme yapmadı. Yönetime ilaçları doktor raporu ile kullandığını ifade eden antrenöre savunmanı yap, doktor raporunu hazırla ve itirazını yap dedik. Biz Ülkemizi yüzünü karartacak hiçbir usulsüzlüğe izin vermeyiz. Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ve Spor Genel Müdürlüğümüzü yüzme sporunda asla dopingle andırmayız. Ben başkan olarak, en kısa sürede gereken neyse, benden istenilen neyse gereğini yapacağım''

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