NK Triglav Kranj-Trabzonspor: 0-2

Tolga SAĞLAM/KRANJ(Slovenya), ()-

STAT: Prijatelska

HAKEMLER: Znıdarsiç Andrej (xxx), Zunic Ivan (xxx), Gerkman Borut (xxx)

TRABZONSPOR: Uğurcan (xxx)- Pereira (xx), Hüseyin (xxx), Mustafa (xxx), Ibanez (xxxx)- Cafer (xx)(Dk.40 Murat Cem xx), Yüksel (xx)(Dk.82 Olcay x)- Abdülkadir Parmak (xx), Muhammet (xx)(Dk.70 Ramil x), Ali Han (xxx)(Dk.76 Ahmet Hakan x)- Rodallega (xxx)(Dk.61 Onazi x)

NK TRIGLAV KRANJ: Darjan (x)(Dk.46 Nikola x)- Kuhar (xx)(Dk.78 Kumer Zan x), Rok, Drilon Kryeziu (xx), Arh Cesen(xx)- Udovic (xx), Egzon Kryeziu (xx), Mlakar (xx)(Dk.78 Momir x)- Tijanic (xx), Majcen (xx)- Zurga (xx)(Dk.78 Afoakwa x)

GOLLER: Dk. 32 Rodallega, Dk. 67 Ibanez (Pen.) (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Kuhar (Kranj), Pereira (Trabzonspor)

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ilk hazırlık maçında Slovenya PrvaLiga ekiplerinden NK Triglav Kranj ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKLAR

32'nci dakikada sağdan ceza sahasına çalımlarla giren Ali Han Tunçer'in havalandırdığı topu Rodallega yarım vole vuruşuyla ağlarla buluşturdu:0-1.

67'nci dakikada soldan topla ceza sahasına giren Ali Han arkadan rakibinin yaptığı müdahaleyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Ibanez, topu ağlarla buluşturdu: 0-2.

MAÇTAN NOTLAR

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

2018-19 sezonu öncesi hazırlıklarını Slovenya'da yaptığı kamp çalışmalarıyla sürdüren Trabzonspor'un ilk hazırlık maçında taraftarları takımı yalnız bırakmadı. Slovenya'da ve yakın ülkelerden maça gelen taraftarlar, takımlarına sevgi gösterilerinde bulundu.

KADRODA OLMAYANLAR MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Trabzonspor'da NK Triglav Kranj ile oynanan hazırlık maçının kadrosunda bulunmayan oyunculardan Jose Sosa, Furkan Taş, Castillo, Esteban Alvarado, Onur Recep Kıvrak ve Batuhan Artarslan maçı tribünden takip etti.

ONAZİ BİR ANTRENMANLA MAÇA ÇIKTI

Ülkesi Nijerya'nın Dünya kupası kadrosunda yer aldığı için Trabzonspor'un ilk etap kampında yer almayan ve önceki gün kampa katılan Ogenyi Onazi, takımla birlikte sadece bir antrenmana çıktıktan sonra bugün oynanan hazırlık maçının kadrosunda yer aldı, 61'inci dakikada da oyuna dahil oldu.

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