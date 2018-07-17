NK Lokomotiva Zagreb-Trabzonspor: 0-1

Tolga SAĞLAM/KRANJ(Slovenya), ()-

STAT: Prijatelska

HAKEMLER: Nejc Kajtazovic (xxx), Zan Habus (xxx), Borut Gerkman (xxx)

TRABZONSPOR: Onur (xx) - Pereira (xxx), Mustafa (xxx)(Dk.67 Onazi xx), Hüseyin (xx)(Dk.77 Yüksel x), Novak (xx)(Dk.62 Ibanez xx)- Murat Cem (x)(Dk.53 Cafer xxx), Kucka (xxx)- Olcay (xxx)(Dk.62 Ali Han x), Yusuf (xx)(Dk.67 Ramil xxx), Abdülkadir Parmak (xxx)(Dk.84 Ahmet Hakan)- Rodallega (xx)(Dk.72 Muhammet Beşir xx)

NK LOKOMOTIVA ZAGREB: Gbric(xx) (Dk.67 Hendiza x) - Musa (xx) (Dk.67 Smoljo x), Kolinger (xx) (Dk.70 Jakic x), Datkovic (xx) (Dk.67 Rozman x), Kastrati (xx)(Dk.67 Krajinovic x)- Karacic (xx)(Dk.67 Hujber x), Radonjic (xx)(Dk.67 Kolega x), Ivanusec (xx)(Dk.67 Halilovic x), Durasek (xx), Babic (xx)(Dk.67 Bozic x), Majstorovic (xx) (Dk.67 Brasilerio x)

GOL: Dk.72 Ramil Sheidaev (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Hüseyin, Pereira (Trabzonspor)

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Hırvatistan 1’inci Lig ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb’i 1-0 mağlup etti.

72’nci dakikada savunmanın geri pasında kalecinin uzaklaştırmak istediği top kısa düştü, araya giren Ramil Sheidaev, yerden bir vuruşla topu ağlara gönderdi:1-0.

MAÇTAN NOTLAR

AZ SAYIDA TARAFTAR İZLEDİ

Trabzonspor ile Hırvatistan temsilcisi Lokomotiva Zagreb arasında oynanan karşılaşmayı az sayıda gurbetçi taraftar takip etti. Bordo-mavili takımın Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin de maçı tribünden izledi.

BATUHAN VE SOSA SAHA KENARINDA KOŞU YAPTI

Trabzonspor’da hafif sakatlıkları bulunan ve bu nedenle Lokomotiva Zagreb maçı kadrosuna alınmayan Batuhan Artarslan ile Jose Sosa, maç öncesinde saha kenarında koşu yaptı. Ayrıca tedavisi devam eden Kamil Ahmet Çörekçi’ye de yardımcı antrenör nezaretinde saha kenarında özel program uygulandı. Bordo-mavili takımda Esteban Alvarado ile Fabian Castillo ise maçı tribünden takip etti.

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