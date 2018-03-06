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Nişantaşı Üniversitesi'nden Crossfit yarışması: "Uni Battle:En Güçlü Üniversiteli 2018"

İSTANBUL, ()-NİŞANTAŞI  Üniversitesi Türkiye'nin ilk üniversitelerarası crossfit yarışması 'Uni Battle' ı düzenliyor. Gerçekleştirdiği etkinliklerle üniversite öğrencilerine hareketli bir yaşam alanı sunan Nişantaşı Üniversitesi,...

Nişantaşı Üniversitesi'nden Crossfit yarışması: "Uni Battle:En Güçlü Üniversiteli 2018"

İSTANBUL, ()-NİŞANTAŞI  Üniversitesi Türkiye'nin ilk üniversitelerarası crossfit yarışması 'Uni Battle' ı düzenliyor. Gerçekleştirdiği etkinliklerle üniversite öğrencilerine hareketli bir yaşam alanı sunan Nişantaşı Üniversitesi, yine renkli bir etkinliğe imza atıyor. Powerlifting ve Strongman gibi yarışmaların özelliklerine sahip, katılımcıların genel güç ve dayanıklılık becerilerini sergileyecekleri “Uni Battle – En Güçlü Üniversiteli 2018” yarışması, 10-11 Mart 2018 tarihlerinde, Nişantaşı Üniversitesi ve CrossfitTaxim işbirliği ile Maslak 1453 Neotech Kampüsü’nde gerçekleşecek.

Dünya çapında gittikçe popülerleşen ve yaklaşık 40 bin katılımcısı bulunan crossfit sporunu, Türkiye’de tanıtmayı ve yaygınlaştırmayı hedefleyen, ülkemiz adına uluslararası crossfit oyunlarına katılım sağlayacak kaliteli sporcuların yetiştirilmesini amaçlayan “Uni Battle – En Güçlü Üniversiteli 2018” , üniversite öğrencilerinin katılımına açık olacak ve yarışmaya bireysel ya da gruplar halinde katılım sağlanabilecek. Ağırlık kaldırma, ağırlık fırlatma, temel jimnastik hareketleri ve koşu yarışı gibi etapların olacağı bu ödüllü organizasyon, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu desteği ile Türkiye’de ilk kez düzenlenecek.

“Uni Battle – En Güçlü Üniversiteli 2018” yarışması, teknoloji ve tanıtım stantlarını, canlı grup ve DJ performanslarını, Youtuber’ları ve birçok sürpriz sanatçıyı da izleyiciler ve sporcular ile buluşturacak.

(FOTOĞRAF)

 

 

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