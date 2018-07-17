Nişantaşı Üniversitesi Masa Tenisi Takımı Avrupa Üniversite Oyunları'nda şampiyon oldu

NİŞANTAŞI Üniversitesi, Portekiz’in Coimbra kentinde düzenlenen üniversitelerarası spor etkinliği “Avrupa Üniversite Oyunları 2018”de şampiyon oldu.

Oyunlara 39 ülkeden 295 üniversite ve 5 bin sporcu katıldı. Masa tenisi branşında 250 sporcunun yarıştığı şampiyonada Nişantaşı Üniversitesi sporcuları maç kaybetmeden, bir önceki sezonun şampiyonunu yenerek birinciliğe ulaştı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada masa tensi takımının bu branşta Türkiye'ye ilk şampiyonluğunu getirdiği belirtilirken, takım antrenörü Hüseyin Gazi Yılmaz, oyuncuları İbrahim Gündüz, Abdullah Talha Yiğenler ve Ziver Gündüz başarılarından dolayından tebrik edildi.

(FOTOĞRAFLI)