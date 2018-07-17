Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz Anma Programı'nda konuştu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki anma töreni CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde CANLI
KUTLAMALARDA KULLANILAN TOP MERMİSİ PATLADI: 4 ÇOCUK YARALI
Top mermisi patladı 4 çocik...
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...

Nişantaşı Üniversitesi Masa Tenisi Takımı Avrupa Üniversite Oyunları'nda şampiyon oldu

NİŞANTAŞI Üniversitesi, Portekiz’in Coimbra kentinde düzenlenen üniversitelerarası spor etkinliği “Avrupa Üniversite Oyunları 2018”de şampiyon oldu. Oyunlara 39 ülkeden 295 üniversite ve 5 bin sporcu katıldı. Masa tenisi branşında...

Nişantaşı Üniversitesi Masa Tenisi Takımı Avrupa Üniversite Oyunları'nda şampiyon oldu
NİŞANTAŞI Üniversitesi, Portekiz’in Coimbra kentinde düzenlenen üniversitelerarası spor etkinliği “Avrupa Üniversite Oyunları 2018”de şampiyon oldu.

Oyunlara 39 ülkeden 295 üniversite ve 5 bin sporcu katıldı. Masa tenisi branşında 250 sporcunun yarıştığı şampiyonada Nişantaşı Üniversitesi sporcuları maç kaybetmeden, bir önceki sezonun şampiyonunu yenerek birinciliğe ulaştı. Üniversite tarafından yapılan açıklamada masa tensi takımının bu branşta Türkiye'ye ilk şampiyonluğunu getirdiği belirtilirken, takım antrenörü Hüseyin Gazi Yılmaz, oyuncuları İbrahim Gündüz, Abdullah Talha Yiğenler ve Ziver Gündüz başarılarından dolayından tebrik edildi.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

 

 

 

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325