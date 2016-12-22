Nişantaşı Üniversitesi dördüncü galibiyetini aldı

ÜNİVERSİTELER Basketbol Ligi 5'inci hafta mücadelesinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Nişantaşı Üniversitesi'ni konuk etti. Karşılaşmayı kazanan taraf 88-58'lik skorla Nişantaşı Üniversitesi oldu.

Rize'de yapılan karşılaşma öncesinde şehitler için saygı duruşunda bulunulurken, iki takımın oyuncuları bir araya gelerek birlik ve beraberlik mesajı verdi. Maça hızlı başlayan Nişantaşı Üniversitesi, özellikle Burak Gürbüz ve Recep Çiftçi ile pota altında etkinliği ele geçirdi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, özellikle dış atışlardan bulduğu sayılarla farkı kapatmaya yaklaştıysa da devre, 39-32'lik skorla Nişantaşı Üniversitesi lehine tamamlandı. Maç sonuna kadar etkili oyununu sürdüren Nişantaşı Üniversitesi, karşılaşmadan 88-58 galip ayrıldı.

Grubunda 4'üncü galibiyetini elde eden Nişantaşı Üniversitesi, bu sonuçla averajla 2'nciliği korudu. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nin ise henüz galibiyeti bulunmuyor.

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