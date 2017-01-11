Nilüfer Okyanus Voleybol Genç Takımı Bursa birincisi oldu

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul sporlarında düzenlediği müsabakaları Nilüfer Okyanus Koleji Genç Erkek Voleybol Genç-B Takımı Bursa şampiyonu oldu. Çekirge Spor Salonu'nda oynadığı final müsabakasında Gürsu T.S.O. Metal Okulu'nu 3-0 lık skor ile mağlup eden Nilüfer Okyanus Koleji Genç Erkek Voleybol Genç-B Takımı, bu sonuç ile Türkiye şampiyonası öncesi yarı final müsabakasına katılmaya hak kazandı.

HİÇ SET VERMEDİLER

Rakibi ile oynadığı ilk maçı da 3-0 kazanan Okyanus öğrencileri grup maçlarındaki süreçte Mudanya Turan Tayan Lisesi'ni 2 maçta da 3:0, Gemlik İmam Hatip Lisesi'ni yine 2 maçta aynı skorla 3:0 mağlup ederek rakiplerine set vermediler.