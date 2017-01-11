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Nilüfer Okyanus Voleybol Genç Takımı Bursa birincisi oldu

Nilüfer Okyanus Voleybol Genç Takımı Bursa birincisi oldu Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul sporlarında düzenlediği müsabakaları Nilüfer Okyanus Koleji Genç Erkek Voleybol Genç-B Takımı Bursa şampiyonu oldu. Çekirge Spor Salonu'nda...

Nilüfer Okyanus Voleybol Genç Takımı Bursa birincisi oldu

Nilüfer Okyanus Voleybol Genç Takımı Bursa birincisi oldu

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün okul sporlarında düzenlediği müsabakaları Nilüfer Okyanus Koleji Genç Erkek Voleybol Genç-B Takımı Bursa şampiyonu oldu. Çekirge Spor Salonu'nda oynadığı final müsabakasında Gürsu T.S.O. Metal Okulu'nu 3-0 lık skor ile mağlup eden Nilüfer Okyanus Koleji Genç Erkek Voleybol Genç-B Takımı, bu sonuç ile Türkiye şampiyonası öncesi yarı final müsabakasına katılmaya hak kazandı.

HİÇ SET VERMEDİLER

Rakibi ile oynadığı ilk maçı da 3-0 kazanan Okyanus öğrencileri grup maçlarındaki süreçte Mudanya Turan Tayan Lisesi'ni 2 maçta da 3:0, Gemlik İmam Hatip Lisesi'ni yine 2 maçta aynı skorla 3:0 mağlup ederek rakiplerine set vermediler.

 

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