Nilüfer Belediyesporlu Elke Lale dünya ikincisi

Gürkan DURAL/BURSA,()

Nilüfer Belediyespor’un Milli sporcusu Elke Lale Van Achterberg, Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası’nda iki dalda dünya ikincisi oldu. İki gümüş madalya kazanan Milli sporcu, Türkiye’yi gururlandırdı.

Nilüfer Belediyespor’un sporcuları, ulusal ve uluslararası şampiyonalara damga vurmaya devam ediyor. Nilüfer Belediyespor Tekerlekli Sandalye Eskrim Takımı’nın Milli sporcusu Elke Lale Van Achterberg, Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’ye büyük bir sevinç yaşattı. Birleşik Arap Emirlikleri’nde gerçekleştirilen Tekerlekli Sandalye Eskrim U17 ve U23 Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil eden Elke Lale Van Achterberg, flöre ve epe branşlarında büyük bir başarıya imza attı. Şampiyonanın U17 Kadınlar Flöre ve U23 Kadınlar Epe branşında mücadele eden Elke Lale Van Achterberg, rakiplerini mağlup ederek her iki branşta da dünya ikincisi oldu. İki gümüş madalya birden kazanan Milli sporcu, Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Nilüfer Belediyespor’un başarılı sporcusu Elke Lale Van Achterberg, Temmuz 2018 ayındaki Dünya Şampiyonası’nda da 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazanmıştı.

BOZBEY: "TÜRKİYE'YE BÜYÜK BİR GURUR YAŞATTI"

Nilüfer Belediyesi olarak spora ve sporcuya verdikleri desteklerin karşılığını, ulusal ve uluslararası başarılarla aldıklarını vurgulayan Nilüfer Belediye Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, “20 yıl önce başlattığımız ‘Spor kenti Nilüfer’ vizyonumuz doğrultusunda her geçen gün sporcularımız, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı kazanıyor. Genç sporcumuz Elke Lale Van Achterberg, iki branşta dünya ikincisi olarak hem Bursa’ya hem Türkiye’ye büyük bir gurur yaşattı. Sporcumuzu ve antrenörlerimizi başarılarından dolayı kutluyorum” şeklinde konuştu.

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