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Nilüfer Belediyespor, voleybol ve hentbol takımlarını güçlendirdi
Bursa’da Nilüfer Belediyespor, hem voleybol hem de hentbol takımlarının kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Voleybolda pasör çaprazı Elif Uzun’u transfer eden Nilüfer Belediyespor, hentbolda da pivot Uğur Erceylan’ı renklerine bağladı. Hentbol...
SPOR 27.08.2019, 11:56
Bursa’da Nilüfer Belediyespor, hem voleybol hem de hentbol takımlarının kadrolarını güçlendirmeye devam ediyor. Voleybolda pasör çaprazı Elif Uzun’u transfer eden Nilüfer Belediyespor, hentbolda da pivot Uğur Erceylan’ı renklerine bağladı.
Hentbol ve voleybolda Bursa’yı temsil eden Nilüfer Belediyespor, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu büyük oranda şekillendirdi. Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Bosna Hersek asıllı 28 yaşındaki Elif Uzun’u kadrosuna kattı. Pasör çaprazı olarak görev yapan Elif Uzun, bir yıllık sözleşme imzalandı. Bosna Hersek asıllı başarılı sporcu daha önce İlbank, Pursaklar Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ve Sarıyer Belediyespor formaları giydi.
HENTBOLDA DA TRANSERLER DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezon Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde üst sıraları hedefleyen Nilüfer Belediyepor, Erkek Hentbol Takımı’na da, Selkaspor’dan pivot Uğur Erceylan’ı transfer etti. 30 yaşındaki sporcu, 67 kez Türkiye Hentbol Milli Takım’ında da görev aldı. Uğur Erceylan daha önce, Mili Piyongo, Özel İdare SK, Gençlerbirliği, Göztepe, Merzifon Belediyepor ve Adıyaman Belediyespor formalarını giydi.
Hentbol ve voleybolda Bursa’yı temsil eden Nilüfer Belediyespor, yeni sezon öncesi yaptığı transferlerle kadrosunu büyük oranda şekillendirdi. Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Bosna Hersek asıllı 28 yaşındaki Elif Uzun’u kadrosuna kattı. Pasör çaprazı olarak görev yapan Elif Uzun, bir yıllık sözleşme imzalandı. Bosna Hersek asıllı başarılı sporcu daha önce İlbank, Pursaklar Belediyespor, Çanakkale Belediyespor ve Sarıyer Belediyespor formaları giydi.
HENTBOLDA DA TRANSERLER DEVAM EDİYOR
Önümüzdeki sezon Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde üst sıraları hedefleyen Nilüfer Belediyepor, Erkek Hentbol Takımı’na da, Selkaspor’dan pivot Uğur Erceylan’ı transfer etti. 30 yaşındaki sporcu, 67 kez Türkiye Hentbol Milli Takım’ında da görev aldı. Uğur Erceylan daha önce, Mili Piyongo, Özel İdare SK, Gençlerbirliği, Göztepe, Merzifon Belediyepor ve Adıyaman Belediyespor formalarını giydi.
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