Nilüfer Belediyespor-Vakıfbank: 0-3

Cemal EKENTOK/BURSA,()

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Yasin Okumuş (x), Sadettin Deneri (xxx)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Iryna (xxx), Tetyana (xxx), Bytsenko (xxx), Janset (xx), Duygu (xx), Neslişah (xxx) (Dilara xx- Elif Merve x/ libero)

VAKIFBANK: Gözde (xxx), Kübra (xxx), Melis (xxx), Lonneke (xxx), Naz (xxx), Kimberly (xxx) (Ayça xxx/ libero, Cansu Özbay xx, Zhu xxx, Milena x)

SETLER: 19-25, 23-25, 13-25

SÜRE: 77 Dakika (23, 30, 24)

VESTEL Venüs Sultanlar Ligi’nin 14'üncü haftasında alt sıralarda yer alan Nilüfer Belediyespor sahasında, Vakıfbank'a 3-0 mağlup odu.

İlk sete hızlı başlayan Vakıfbank her iki teknik molaya farklı önde girdi. Nilüfer Belediyespor farkı azaltmasına rağmen Zhu, Kübra’nın etkili hücumlarıyla seti Vakıfbank 25-19 kazandı.

İkinci set etkili olan ve iyi mücadele eden Nilüfer Belediyespor her iki teknik molayı önde geçmeyi başardı. Skor 18-15 olunca Vakıfbank Zhu’yu oyuna alarak hücum gücünü yine arttırmak istedi (16-19) ve 20-19 öne geçti. Ancak Vakıfbank rakibini yakaladı ve seti 25-23 kazandı.

Üçüncü set karşılıklı sayılarla başladı. Hücumda bileği dönen Gözde çıkarken yerine Zhu girdi. Hücum etkinliğini sürdüren Vakıfbank Kimberly’nin hücumlarıyla arayı açtı: 17-7 Kübra’nın sayılarıyla Vakıfbank seti 25-13, karşılaşmayı ise 3-0 kazandı.

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