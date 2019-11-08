Nilüfer Belediyespor - VakıfBank: 0-3

Gürkan DURAL/BURSA,()

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Sadettin Deneri, Ali İhsan Gözü

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Aslı Tecimer, Aybüke Özdemir, Buse Ünal, Hümay Topaloğlu, Sabriye Dikmen, Katerina ( Buse Kayacan, Elif Uzun, Merve İkbal Albayrak)

VAKIFBANK: Maja, Ebrar Karakurt, Ayşe Melis Gürkaynak, Haak, Gabi, Zehra Güneş ( Gizem Örge Güner, Pınar Atasever, Gözde Yılmaz)

SETLER: 6-25, 16-25, 20-25

SÜRE: 17, 23, 26 (66 dakika)

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 7’nci hafta mücadelesinde Vakıfbank, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Nilüfer Belediyespor’a konuk oldu. Maçta baştan sona üstün bir görüntü çizen Vakıfbank, karşılaşmayı set vermeden kazandı. Özellikle ilk sette rakibini sadece 6 sayıda tutan Vakıfbank; 6-25, 16-25 ve 20-25’lik setlerle sonuca gitti.



