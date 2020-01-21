Nilüfer Belediyespor'un yeni başkanı Turgay Erdem

Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün 10’uncu genel kurul toplantısında yeni başkan ve yönetimi belli oldu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün başkanı seçildi.

Nilüfer Belediyespor Kulübü, 10’uncu genel kurul toplantısında yeni başkan ve yönetimini seçti. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Divan başkanlığına Sibel Özer’in seçildiği toplantıda, kâtip üyeler Kenan Daştan ve Gökay Azak olarak belirlendi. Faaliyet raporu ve kesin hesap bilançoları ile denetleme kurulu raporunun okunduğu Nilüfer Belediyespor 10’uncu Genel Kurul Toplantısı’nda, Muhammet Aydın’ın başkanlığını yaptığı yönetim, genel kurul tarafından oy birliğiyle ibra edildi.

Toplantıda, tüzük değişikliği yapılarak yönetim kurulu asil ve yedek üye sayılarının, 13’ten 15’e çıkarılması önergesi de oy birliğiyle kabul edildi. Raporların oylanmasının ardından Nilüfer Belediyespor Kulübü’nün yeni başkan ve yönetim kurulu seçimi yapıldı. Blok liste ve açık oylamayla yapılan seçimde, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı olarak seçildi. Nilüfer Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri de şu isimlerden oluştu: Muhammet Aydın, Yalçın Işıkyıldız, Atakan Çorbacı, Mustafa Şenyurt, Şemsi Oğuz, Oğuzhan Şahinkaya, Serkan Özgür Palaz, Fevzi Çağlayan, Kenan Gür, Besim Hacıoğulları, Mehmet Ali Yumurtacı, Dilek Koraltürk, Ayşegül Erkol, Fehmi Gökçen.

Genel kurulda Naci Kale, Melek Küçükbayraktar ve Ali İsa Önal denetleme kurulu üyeleri olarak seçilirken, disiplin kurulu da Semih Atlı, Mehmet Şenbiçer ve Deniz Baykal’dan oluştu.

BAŞKAN ERDEM: DAHA YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR

Toplantıda konuşan Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkanı Turgay Erdem, sözlerine geçmişte görev yapmış başkanlara teşekkür ederek başladı. Erdem, “Nilüfer Belediyespor, kurulduğu günden bu yana çok önemli bir yere geldi. Bu konuda katkı veren bütün başkan ve yönetimlerine teşekkür ediyorum” dedi. Nilüfer Belediyespor’un 23 branşta faaliyet gösterdiğini dile getiren Turgay Erdem, tesislerin ve altyapının örnek olduğunu vurguladı. Erdem, “Bugüne kadar önemli başarılar elde edildi ve bu başarılar devam ediyor. Tesislerimiz ve altyapımız, birçok belediyeye örnek özellikler taşıyor. Toplumun tüm kesimlerine ulaşan, tabana yayılan bir spor politikası izleyeceğiz. Güzel işler yapıyoruz ve yapacağımız daha da çok iş var” diye konuştu.

Nilüfer Belediyespor’un eski başkanı Muhammet Aydın da, Turgay Erdem ve yönetimine başarı dileklerini iletti.

Nilüfer Belediyespor 10’uncu Genel Kurul Toplantısı’nın son bölümünde dilek ve temenniler dile getirildi. Söz alan Nilüfer Belediyespor’un başarılı veteran sporcusu Dr. Murat Kaçar, duygularını paylaştı. 2007 yılından bu yana Nilüfer Belediyespor’u temsil etmekten onur duyduğunu dile getiren Dr. Murat Kaçar, yeni yönetime başarılar diledi. Belediyelerin Türk sporuna olan katkısının tüm branşlarda ön plana çıktığını belirten Kaçar, “Belediye kulüpleri olmasa, belediyeler spora, sanata ve kültüre önem vermese bu konuda çok büyük eksiklikler ortaya çıkacaktır. Nilüfer Belediyesi’ne amatör sporcular adına teşekkür ediyorum. Nilüfer Belediyesi, bu konuda diğer belediyelere de en başından beri örnek olmaya devam ediyor. Nilüfer bölgesine ulusal ve uluslararası müsabakaların yapılabileceği bir atletizm pisti yapılmasını arz ediyorum. Buna gerçekten ihtiyacımız var” şeklinde konuştu.



