Nilüfer Belediyespor-Trabzon İdman Ocağı: 3-1 (Türkiye Kupası)

Cemal EKENTOK/ BURSA ()
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Nurper Özbar (xxx), Sevda Güler (xxx)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Neslişah (xxx), Duygu (xxx), Tetyana (xxx), Janset Cemre (xxx), İryna (xxx), Ceyda (xxx) (Dilara xx/libero, Deniz Berrak xx, Melis Buse xx, Selen xx)
TRABZON İDMAN OCAĞI : Ece (xx), Fatma (xx), Matienko (xx), Kristina (xx), Neşve (xx), Rachel (xx), (Ayca Naz xx/libero, Birgül xx, Kübra xx)
SETLER: 25-15, 25-12, 20-25, 26-24
SÜRE: 104 dakika (24, 23, 28,29)
SARI KART: Neşve (Trabzon İdman Ocağı 1.Set, 15-10)
VESTEL Venüs Sultan Ligi Türkiye Kupası 1'inci Tur rövanş karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor, Trabzon İdman Ocağı’nı 3-1 yenerek adını Ankara’da yapılacak olan final grubuna yazdırdı. Rakibi karşısında etkili bir oşyun ortaya koyan mavi yeşil beyazlılar maçın setlerini 25-15, 25-12, 20-25, 26-24 kazandı.
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Cemal EKENTOK/ BURSA ()