Nilüfer Belediyespor-Seramiksan: 2-3

Cemal EKENTOK/BURSA, ()

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Nurper Özbar (xxx),Yasin Okumuş (xxx)

NİYLÜFER BELEDİYESPOR: Iryna (xxx), Tetyana (xxx), Bytsenko (xxx), Janset (xxx), Duygu (xxx), Neslişah (xxx) (Dilara xxx/ libero, Ceyda xx,)

SERAMİKSAN: Nizetich (xxx), TowArnett (xxx), Meryem (xxx), Krsmanovic (xxx), Cansu (xxx), Selime (xx) (Sedef xxx/ libero, Sıla xx, Nikolova x, Gamze Türk x)

SETLER: 27-25, 30-28, 22-25, 23-25

SÜRE: 141 Dakika (30, 38, 32, 27, 14)

SARI KART: Yavuz Burak (Nilüfer Belediye/ 2.set 9-13)



Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde Nilüfer Belediyespor, ikinci yarıda çıkış yakalayan Seramiksan ile Bursa’da karşı karşıya geldi. Nilüfer Belediyespor, 2-0 öne geçtiği maçta, avantajını kullanamadı ve Manisa temsilcisine 3-2 yenildi.

Ligdeki tek galibiyetini Seramiksan’dan alan Nilüfer Belediyespor, büyük çekişmeye sahne olan ilk seti rahat götürmesine karşın Meryem Boz’u durduramayınca sıkıntıya düştü. Ancak Bytsenko’nun hücumlarıyla seti 27-25 kazandı.

İkinci sette her iki teknik molaya geride giren Nilüfer Belediyespor, iyi savunma yapmaya başlayınca eşitliği buldu: 17-17 Tatyana’nın etkili hücumlarıyla Nilüfer bu sette ilk kez 19-18 öne geçti. 24-21 geriden gelen Seramiksan, Cansu’nun servis turunda yeniden öne geçmeyi (24-25) başardı. Nefes kesen son bölümde az hata yapan Nilüfer seti 30-28 kazanarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette Seramiksan sol bölüme avantajlı girdi. Ancak hücumda hatalar yapınca Nilüfer Belediyesi rakibini yakalayacak duruma geldi: 21-23. Ancak Seramiksan seti 22-25 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Dördüncü sete Seramiksan iyi başlamasına karşın (1-4), Nilüfer Belediyespor, savunmada ve hücumda Tatyana, Bytsenko ile etkili olunca farkı açmaya başladı: 16-10 Mola dönüşü Meryem ile geri hücumlarından sayılar bulan Seramiksan farkı sayıya (18-17) indirmeyi başardı. Bytsenko üst üste hücumları dışarıya atınca Seramiksan 23-24 öne geçti ve seti 23-25 kazandı.

Kazanın belli olacağı tie-break setinde Seramiksan iyi başladı ve 6-3 öne geçti. Üstünlüğünü sürdüren Manisa ekibi Cansu’nun etkili servisleriyle farkı açtı: 5-11 Temposunu düşünmeyen Manise temsilcisi seti 15-8, karşılaşmayı ise 3-2 kazandı.