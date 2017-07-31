Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor’dan Funda'yı kadrosuna kattı

VESTEL Venüs Sultanlar Ligi takımlarından Nilüfer Belediyespor, Sarıyer Belediyespor’dan Funda Bilgi’yi kadrosuna katarak transfer çalışmalarını tamamladı.Nilüfer Belediyespor, voleybol takımına güçlü bir oyuncuyu daha kazandırdı. Yeşil mavi beyazlı ekip, geçen sezon Sarıyer Belediyespor’da forma giyen Funda Bilgi’yi kadrosuna kattı. Libero oyuncusu Funda Bilgi, Nilüfer Belediyesi Üçevler Spor Tesisleri’nde sözleşmeyi imzaladı. Yeni sezonda üst sıraları hedeflediklerini kaydeden Nilüfer Belediyespor Başkanı Muhammet Aydın, “Transfer sezonunda bazı sporcularımızla sözleşme yeniledik. Ayrıca takip ettiğimiz başarılı isimleri de kadromuza kattık. Bugün de Funda Bilgi ile sözleşme imzalayarak, transfer çalışmalarımızı tamamladık. Bu sezon başarılı maçlar çıkararak, taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz” dedi.

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