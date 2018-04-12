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Nilüfer Belediyespor - Halkbank: 3-0

Gürkan DURAL/BURSA,() SALON: Cengiz Göllü HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xxx), Tuncay Sevim (xxx) NİLÜFER BELEDİYESPOR: Birgül Güler (xxx), Hazal Selin Arifoğlu (xxx), Anne Elise Buijs (xxx), Ana Carolina Da Silva (xxx), Ceyda Aktaş (xxx),...

Nilüfer Belediyespor - Halkbank: 3-0

Gürkan DURAL/BURSA,()

SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı (xxx), Tuncay Sevim (xxx)
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Birgül Güler (xxx), Hazal Selin Arifoğlu (xxx), Anne Elise Buijs (xxx), Ana Carolina Da Silva (xxx), Ceyda Aktaş (xxx), Duygu Düzceler (xxx) (Sinem Bayazıt xxx/ libero, Elif Boran xx, Merve Tanıl xx)
HALKBANK: Wilma Rosel Salas (xxx), Fulden Ural (xx), Aslıhan Kılıç (xx), Hande Naz Şimşek (xx), Rachel Sanchez Perez (xx), Echevarria Daimi Ramirez (xxx) (Derya Çayırgan xx-Eylül Akarçeşme xxx/ libero, Neşve Büyükbayram xx, Ceyda Durukan xx, Simge Yalçın xx, Tutku Burcu Yüzgenç xx, Mariana Aydın xx)
SETLER: 25-21, 25-19, 25-21
SÜRE: 87 dakika (29, 30, 28)

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi 7'ncilik - 8'incilik Etabı'nda ilk maçta Nilüfer Belediyespor, Bursa Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Halkbank'ı ağırladı. Nilüfer Belediyespor rakibini 25-21, 25-19 ve 25-21'lik setlerle 3-0 yenmeyi başardı.
Maça oldukça etkili başlayan Bursa temsilcisi, 12-7'lik skor avantajını yakalarken, hücumda yakaladığı ritimle farkı 8 sayıya kadar çıkardı: 18-10. Akabinde Ankara ekibinin farkı azaltma çabaları karşısında skor avantajını koruyan Nilüfer Belediyespor, ilk seti 25-21 kazandı.
İkinci sette Ceyda ve Birgül'ün etkili hücumları ile birlikte hücumdaki üstün çizgisini sürdüren Nilüfer Belediyespor, teknik molayı da 12-7 önde geçti. Buijs'in de skora katkısıyla aradaki farkı açan Bursa ekibi, rakibinin de direncini kırdı ve ikinci seti de 25-19 kazanmasını bildi. 
Üçüncü sette Salas'ın sayılarıyla direnç gösteren Halkbank akabinde Rachel ve Daimi ile etkili olunca teknik molaya 11-12 önde girdi. Karşılıklı sayıların görülmesinin ardından son bölüme 20-18'lik skor avantajıyla giren Bursa temsilcisi, bu seti de 25-21 kazandı ve maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Ankara’daki karşılaşma, TVF Başkent Voleybol Salonu’nda 15 Nisan Pazar günü saat 18.00’de oynanacak.

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