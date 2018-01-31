Nilüfer Belediyespor - Fenerbahçe: 1-3

Gürkan DURAL/BURSA,()

SALON: Cengiz Göllü;

HAKEMLER: Ali Bağde (xxx), Tuncay Sevim (xxx)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Elif Boran (xxx), Özgenur Yurtdagülen (xxx), Anne Elise Buijs (xxx), Ana Carolina Da Silva (xxx), Ceyda Aktaş (xxx), Duygu Düzceler (xxx) (Funda Bilgi xxx/ libero, Birgül Güler xx, Sinem Bayazıt xx, Elif Onur Başaran xx, Merve Tanıl xx)

FENERBAHÇE: Dicle Nur Babat (xxx), Natalia Zilio Pereira (xx), Nootsara Tomkom (xxx), Eda Dündar Erdem (xxx), Damla Çakıroğlu (xxx), Poline Rahimova (xxx) (Melis Yılmaz xxx– Merve Dalbeler xxx/ libero, Çağla Akın xx, Polen Ustapehlivan xxx, Ezgi Dağdelen xxx, Bahar Toksoy Guidetti x)

SETLER: 25-23, 15-25, 32-34, 14-25

SÜRE: 114 Dakika (30, 24, 38, 22)

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde Fenerbahçe, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Nilüfer Belediyespor, 17’nci hafta maçında evinde Fenerbahçe’yi ağırladı. İlk set başa baş bir mücadeleye sahne olurken, Elise Anne Buijs ve Caroline Ana Da Silva’nın skorer kimliğiyle etkili olan Bursa temsilcisine sarı lacivertli ekip ise Polina Rahimova üzerinden bulduğu sayılarla cevap verdi. Teknik molaya 11-12 geride giren Nilüfer Belediyespor, son bölümde hata yapmadı ve bu bölümü 25-23’lük skorla önde tamamladı.

İkinci sette ise oyunun hakimi Fenerbahçe oldu. Polina Rahimova sayılarına devam ederken, Eda Erdem ve Ezgi Dağdelenler’den de skor katkısı almaya başlayan konuk ekip, teknik molaya 6-12’lik skor avantajıyla girdi. Nitekim bu üstünlüğünü set sonuna dek koruyan Fenerbahçe bu seti 15-25’lik rahat bir skorla kazanarak setlere de denge getirdi.

Karşılaşmanın üçüncü seti ise nefes kesti. Konuk ekip iyi başladığı setin teknik molasına 10-12 önde girerken, son sayılara doğru da 19-23'lük skor avantajını yakaladı. Ancak bu bölümde pes etmeyen Nilüfer Belediyespor üst üste aldığı sayılarla skoru 24-24'e getirirken set de tie-break sayılarına uzadı. Üstünlüğün sürekli olarak el değiştirdiği tie-break sayılarında son gülen Fenerbahçe oldu ve 32-34 kazandığı setle birlikte maçta öne geçti.

Dördüncü sette Fenerbahçe, daha rahat bir oyun ortaya koyarken Nilüfer Belediyespor ise direnç göstermekte zorlandı. Bursa temsilcisi, teknik molaya 5-12'lik skor sonrası geride girerken, dönüşte de oyundan düştü. Fenerbahçe bu bölümde genç oyuncularına da şans tanırken seti 14-25 ve maçı da 1-3 kazandı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe ligdeki galibiyet sayısını 14'e çıkarırken, Nilüfer Belediyespor ise 11'inci mağlubiyetini aldı.

FOTOĞRAFLI