Nilüfer Belediyespor- Fenerbahçe: 0-3

Cemal EKENTOK/ BURSA ()

SALON: Cengiz Göllü



HAKEMLER: Sadettin Deneri (xxx), Ali İhsan Gözü (xxx)



NİLÜFER BELEDİYESPOR: Iryna (xx), Tetyana (xx), Janset (xx), Ceyda (xx), Duygu (xx), Neslişah (xx) (Dilara xx/ libero, Selen x, Buse x, Seda x, Berrak x)



FENERBAHÇE: Ergül (xxx), Kim Yeon (xxx), Ezgi (xxx), Natalia (xxx), Eda (xxx), Balkestein (xxx) (Melis xxx- Merve xxx/ libero, Polen xx, Nootsara xx, Diclehan x, Şeyma x)



SETLER: 13-25, 18-25, 19-25



SÜRE: 76 Dakika (24, 25, 27)



Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde Nilüfer Belediyespor, ilk yarının son maçında sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Dün baş antrenör Atay Doğu ile yollarını ayıran Bursa ekibi karşılaşmaya Alt Yapı Koordinatörü Abdullah Tiryaki ile çıkarken, 3-0 yenilmekten kurtulamadı.



Fenerbahçe, alt sıralarda yer alan Nilüfer Belediyespor karşısında setleri 25-13, 25-28 ve 25-19, karşılaşmayı ise ise 3-0 kazandı.

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