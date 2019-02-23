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Nilüfer Belediyespor - Fenerbahçe: 0-3

Gürkan DURAL/BURSA,() SALON: TVF Cengiz Göllü HAKEMLER: Saadettin Deneri, Yasin Okumuş NİLÜFER BELEDİYESPOR: Elizabeth Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal, Aleksandra Bytsenko, Alexandra Lazic (Aylin Sarıoğlu /libero,...

Nilüfer Belediyespor - Fenerbahçe: 0-3

Gürkan DURAL/BURSA,()

SALON: TVF Cengiz Göllü
HAKEMLER: Saadettin Deneri, Yasin Okumuş
NİLÜFER BELEDİYESPOR: Elizabeth Bailey, Özgenur Yurtdagülen, Hazal Selin Arifoğlu, Buse Ünal, Aleksandra Bytsenko, Alexandra Lazic (Aylin Sarıoğlu /libero, Seda Menekşe, Hande Korkut, Aslı Tecimer, Seda Zeyep Uslu)
FENERBAHÇE OPET: Ana Antonijevic, Fatma Yıldırım, Melissa Abreu Vargas, Bahar Toksoy Guidetti, Samantha Ramos Bricio, Damla Çakıroğlu (Melis Yılmaz /libero, Merve Dalbeler, Dobriana Rabadzhieva)
SETLER: 16-25, 21-25, 20-25
SÜRE: 77 dakika (22, 28, 27)

Fenerbahçe Opet, deplasmanda karşılaştığı Nilüfer Belediyespor'u Vargas ve Bricio'nun iyi oyunuyla 3-0 yendi.
TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 20'nci hafta mücadelesinde Fenerbahçe, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'a konuk oldu. İlk teknik molayı 11-12 önde geçen sarı lacviertliler, Vargas'ın etkili oyunuyla dönüşte farkı açtı. Nilüfer Belediyespor hücumlarını savunma bloklarıyla durdurmayı başaran Fenerbahçe, seti ise 16-25 kazanarak öne geçti. İkinci sete iyi başlayan sarı lacivertliler karşısında ev sahibi ekip, Bailey ve Bytsenko'nun sayılarıyla direndi. Teknik molayı 11-12 önde geçen Fenerbahçe, Bricio'nun da skora katkısıyla oyunda hakimiyeti elinde tuttu ve bu seti de 21-25 kazanarak rahatladı. Maçın üçüncü setinde de Bahar ve Eda'dan sayılar bulan sarı lacivertliler, 6-12 önde girdiği teknik mola sonrası da rahat bir oyun ortaya koydu ve bu seti de 20-25 kazanarak sahadan set vermeksizin galibiyetle ayrıldı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe Opet ligdeki 15'inci galibiyetini elde ederken, Nilüfer Belediyespor ise 10'uncu kez mağlup oldu. Sahanın skoreri ise 17 sayıyla oynayan Fenerbahçe'den Vargas oldu.

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