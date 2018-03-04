Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı VitrA: 0-3

Gürkan DURAL/BURSA,()

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Ebru Ayata (xx), Ali İhsan Gözü (xx)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Birgül Güler (xx), Özgenur Yurtdagülen (xx), Elise Anne Buijs (xxx), Carolina Ana Da Silva (xx), Ceyda Aktaş (xx), Duygu Düzceler (xx) (Funda Bilgi xx, Sinem Bayazıt/libero, Elif Boran x, Onur Elif Başaran ?, Merve Tanıl x, Selin Hazal Arifoğlu x)

ECZACIBAŞI VİTRA: Güldeniz Önal (xxx), Tijana Boskovic (xxx), Beyza Arıcı (xx), Büşra Kılıçlı (xxx), Jordan Larson (xx), Maja Ognjenovic (xx) (Simge Şebnem Aköz xx, Dilara Bağcı/libero, Alexis Rachael Adams xx, Hande Baladın xx, Gözde Yılmaz xx, Ezgi Dilik xx)

SETLER: 25-27, 20-25, 14-25

SÜRE: 87 Dakika (33, 27, 27)

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde Play-off Etabı’nda Nilüfer Belediyespor, Cengiz Göllü Voleybol Salonu’nda Eczacıbaşı VitrA’yı ağırladı. Maç konuk ekibin etkili oyunuyla başlarken, Eczacıbaşı VitrA, teknik molaya 10-12 önde girdi. Dönüşte Bursa temsilcisi, Elise Anne Buijs ile etkili olurken, üst üste 4 sayı buldu ve skoru 14-12’ye getirdi. Ancak akabinde karşılıklı sayılar görülürken, İstanbul temsilcisi son sayılara 24-22 geride girmesine karşın Tijana Boskovic’in de iyi oyunuyla tecrübesini konuşturdu ve seti 25-27 kazandı.

İkinci sete de iyi başlayan taraf Eczacıbaşı VitrA olurken, teknik molaya da konuk ekibin 8-12’lik üstünlüğü ile girildi. Dönüşte Nilüfer Belediyespor, ilk sette olduğu gibi direnç gösterirken, konuk ekipte Boskovic ve Beyza Arıcı skor yükünü çeken isimler oldu. Kalan bölümlerde oyun hakimiyetini elinde tutan Eczacıbaşı VitrA bu seti de 20-25 kazanarak setlerde durumu 0-2 yaptı.

Üçüncü sete ise 6-0’lık seri ile başlayan Eczacıbaşı VitrA, Boskovic, Beyza Arıcı ve Güldeniz Önal’ın sayılarıyla aradaki farkı koruyarak teknik molaya 8-12 önde girdi. Dönüşte Büşra Kılıçlı’nın üst üste 2 blok sayısıyla iyice ritim bulan konuk ekip, kalan bölümlerde de üstünlüğünü sürdü ve bu seti 14-25, maçı ise 3-0 kazandı.

İlk maçı kazanan Ezcazıbaşı VitrA, İstanbul’da 14 Mart Çarşamba günü oynanacak olan rövanş mücadelesini de kazanması halinde final grubuna yükselecek.

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