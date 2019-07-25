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Nilüfer Belediyespor'da Tore Aleksandersen dönemi

Gürkan DURAL/BURSA,()- BURSA Nilüfer Belediyespor, yeni sezon öncesi Kadın Voleybol Takımı antrenörlüğüne Norveçli Tore Aleksandersen’i getirdi. Nilüfer ekibi yardımcı antrenörlük için Faruk Feray Dzankovic ve istatistik alan antrenörü...

Nilüfer Belediyespor'da Tore Aleksandersen dönemi

Gürkan DURAL/BURSA,()-

BURSA Nilüfer Belediyespor, yeni sezon öncesi Kadın Voleybol Takımı antrenörlüğüne Norveçli Tore Aleksandersen’i getirdi. Nilüfer ekibi yardımcı antrenörlük için Faruk Feray Dzankovic ve istatistik alan antrenörü olarak da Emre Yanık ile anlaştı.
Vestel Venüs Sultanlar Ligi’nde bu yıl başarılı bir sezon hedefleyen Nilüfer Belediyespor, transfer dönemini hareketli geçiren takımlar arasında yer aldı. İç ve dış transferde birçok isimle sözleşme imzalayan Nilüfer ekibi, takımı yeni sezonda Norveçli Tore Aleksendersen’e emanet etti. Almanya ve Polonya’da takım çalıştıran Aleksandersen, ABD, Japonya, Brezilya’da dünyaca ünlü isimlerle de görev alarak büyük bir tecrübe imkanı buldu. Polonya ve Almanya’da şampiyonluklar yaşayan Tore Aleksandersen, aynı hedef doğrultusunda Nilüfer ekibiyle de anlaşarak gelecek sezon için sözleşme imzaladı.
YARDIMCI ANTRENÖR FARUK FERAY DZANKOVİC
Nilüfer ekibinde yeni sezonda Tore Aleksandersen’in yardımcısı ise Faruk Feray Dzankovic oldu. Fenerbahçe ve Polonya’da Chemnik ekibinde de yardımcı antrenörlük yapan Dzankoviç, bu kez mavi yeşil beyazlı ekip için ter dökecek. Nilüfer Belediyespor, istatistik ve alan antrenörlüğü içinde Emre Yanık ile anlaşmaya vardı.
HENTBOLDA İMZALAR DEVAM EDİYOR
Yeni sezonda hentbolda da başarı hedefleyen Nilüfer Belediyespor, iç ve dış transferde imza attırmaya devam ediyor. Nilüfer ekibi eski oyuncusu pivot Atilla Zaman’ı Göztepe’den transfer ederek renklerine bağladı. Nilüfer Belediyespor iç transferde de oyun kurucu Gürkan Soğukpınar ile de sözleşme yeniledi.

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