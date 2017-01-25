Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş Mogaz: 25-30
HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası 2'nci tur D Grubu'nda Beşiktaş Mogaz, Nilüfer Belediyespor'u 30-25 yenerek ikide iki yaptı. İzmir Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı da siyah beyazlıların 16-13 üstünlüğüyle bitti....
25 Ocak 2017 Çarşamba 15:20
HENTBOL Erkekler Türkiye Kupası 2'nci tur D Grubu'nda Beşiktaş Mogaz, Nilüfer Belediyespor'u 30-25 yenerek ikide iki yaptı. İzmir Celal Atik Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı da siyah beyazlıların 16-13 üstünlüğüyle bitti. Grupta ilk gün Antalyaspor'u 36-30 mağlup eden Beşiktaş, son maçta yarın saat 19.00'da Göztepe'yle karşılaşacak.
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.