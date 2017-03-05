Nilüfer Belediyespor- Beşiktaş: 2-3

Cemal EKENTOK / BURSA, ()

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Burhan İlhan (xxx), Ali İhsan Gözü (xxx)

NİLÜFER BELEDİYESPOR: Iryna (xxx), Tetyana (xxx), Bytsenko (xxx), Janset (xxx), Ceyda (xxx), Duygu (xxx) (Dilara xxx-Elif Merve x libero)

BEŞİKTAŞ: Rousseaux (xxx),Tuğba (xx), Çağla (xxxx), Dilara (xx), Merve (xx), Zehra (xx) (Bihter xx/ libero, Van Hecke xxx, Humay xx, Zehra xxx, Gizem x, Yasemin xxx)

SETLER: 28-26, 23-25, 25-23, 23-25, 9-15

SÜRE: 137 Dakika (35, 29, 30, 28, 15)

VESTEL Venüs Sultan Ligi’nde 1 galibiyetle son sırada yer alan Nilüfer Belediyespor, sekizinci sırada yer alan Beşiktaş ile Bursa’da karşı karşıya geldi. Nefes kesen ve 2 saati aşan mücadeleyi Beşiktaş 3-2 kazandı.

İlk sete iyi başlayan Beşiktaş her iki teknik molaya önde girdi. Son bölümde 20-24’lük üstünlük yakalayan Beşiktaş bunu değerlendiremedi. Bytsenko, Iryna, Ceyda’nın smaçlarıyla Nilüfer Belediye önce eşitliği sağladı, ardından seti 28-26 kazandı.

Beşiktaş 2'nci setin son bölüme 18-24 önde girdi. Bytsenko’nun servis turunda aradaki fark eridi ve skor 23-24’e geldi. Tatyana son hücumda topu dışarıya vurunca Beşiktaş seti 25-23 kazandı.

Üçüncü sette ilk kez Nilüfer Belediyespor üstündü. Son bölüme 17-14 Nilüfer önde girmesine karşın Beşiktaş rakibini yakalayıp 20-21 öne geçti. İyi savunma yapan Nilüfer Belediyespor Tatyana’nın servisleriyle seti 25-23 kazandı.

Dördüncü set nefes kesen mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş setin son bölümünde etkili oyunuyla seti 25-23 kazanarak, maçı tie-break setine taşıdı.

Ti-break setine iyi başlayan Beşiktaş 4-1 öne geçti. Temposunu düşermeyen siyah beyazlılar 1-6’lık üstünlük buldu. Ancak Nilüfer farkı kapatıp sayıları eşitledi: 6-6 İyi defans yapan Beşiktaş arayı açmaya (6-10) başladı. Bytsenko üst üste hücumları dışarıya attı: 7-13 Beşiktaş seti 15-9, maçı ise 3-2 kazandı.

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