Nilüfer avantajı kaptı
Gürkan DURAL/BURSA,() -
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Erkekler Türkiye Kupası çeyrek final maçında Nilüfer Belediyespor rakibi Seyhan Belediyespor’u 42-30 yenerek, tur için büyük avantaj yakaladı.
Nilüfer Belediyespor Erkek Hentbol Takımı, Türkiye Kupası çeyrek final maçında Seyhan Belediyespor ile Üçevler Spor Tesisleri’nde karşı karşıya geldi. Nilüfer Belediyespor karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren üstünlüğü ele geçirdi. İlerleyen dakikalarda hızlı hücumlarla arayı açan mavi yeşil beyazlı hentbolcular ilk yarıyı 21-16 önde tamamladı. İkinci yarıda da oyun ve skor üstünlüğünü elinde bulunduran Nilüferli hentbolcular maçtan 42-30 galip ayrıldı. İkinci maç 5 Şubat’ta Adana’da oynanacak. Nilüfer Belediyespor rövanş maçında turu geçerse kupada tur atlayarak adını ilk 4’e yazdıracak.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016