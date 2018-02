Nike yeni ürünlerini Londra'da tanıttı

Serhan TÜRK / LONDRA, ()

Nike, Londra'da düzenlediği lanmsanda yeni ürünleri olan Nijerya Milli Takımı forması, tekmelik, top, eldiven ve kramponun tanıtımını yaptı. Düzenlenen organizasyona Liverpool'un yıldız futbolcusu Emre Can, Paris Saint-Germain'den Neymar, Manchester United'dan Alexis Sanches, Chelsea'den Eden Hazard, Arsenal'in yeni transferi Pierre-Emerick Aubameyang, Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Takımı futbolcusu Tobin Heath'in yanı sına çok sayıda davetli katıldı.

Etkinlikte, Nijerya Milli Takımı forması, yenilikçi bir kaleci eldiveni olan Mercurial Touch Elite, ayağı tamamen saran ve tabanı ortadan kaldıran kramponları Mercurial Superfly 360 ve Mercurial Vapor 360, All Conditions Control teknolojisine sahip yeni top Merlin ve yeni tekmelik Mercurial Flylite SuperLock'un tanıtımı yapıldı.

"NİJERYA MİLLİ TAKIMI FORMASI TANILTILDI"

Nijerya'ya has bir özgüvenle dünya kupası yolunda olan yıldızlar için tasarlanan 'Cesur, Hızlı, Eğlenceli ve Şık' forma görücüye çıktı. Nijerya'nın gençliğe has coşkusunu, gururunu ve yepyeni bir vatanseverlik akımının doğuşunu da temsil eden Naija ruhuyla dolup taşıyor. Yeni formalar, Fast Fit Vaporknit sayesinde hızı, performans ve estetikle buluşturuyor. İleri mühendislik eseri geliştirilmiş dokuma bir kumaş olan Vaporknit, kanal etkisi yaratarak hava akımını hızlandırıyor. Formanın iç kısmındaki nervürlü yapı ise, formanın vücuda yapışmasını engelliyor. Formanın göğüs ve sırt kısmındaki dokumanın örgülerinin açıklığı, futbolcuların ısı ve ter haritaları incelenerek, azami nefes alabilirlik sağlayacak şekilde belirlendi.

"YENİLİKÇİ KALECİ ELDİVENİ MERCURIAL TOUCH ELITE"

Gereksiz tüm detaylardan arındırılmış, modern futbola uygun, yenilikçi bir kaleci eldiveni Nike Mercurial Touch Elite, sörf, beyzbol, Amerikan futbolu ve golf gibi birçok spor dalı için geliştirilen eldiven tasarımlarından ilham alınarak dizayn edildi.

"MERCURIAL SUPERFLY 360 VE MERCURIAL VAPOR 360"

Ayağı tamamen saran ve tabanı ortadan kaldıran kramponlar Mercurial Superfly 360 ve Mercurial Vapor 360 tabanı tamamen ortadan kaldırıyor.

Yeni Mercurial'ın tasarımının odak noktası uyum olarak belirlendi ve oyunun kurallarını değiştiren 360 yapısı ortaya çıktı. Dış taban olmadığı için, iç taban maksimum hassaslık için özel olarak ayarlanmış yeni bir iç gövde ile birleşiyor. Gövde, sayısal programlama sayesinde, her numara için özel olarak geliştiriliyor. 360'ın her numara ayakkabının kemik yapısıyla uyumlu olması için tasarlanan kendine has bir gövde yapısı var.

"ALL CONDITIONS CONTROL TEKNOLOJİSİNE SAHİP YENİ TOP MERLIN"

Bir futbol topunda ilk kez kullanılan All Conditions Control teknolojisine sahip yeni top Merlin, tüm hava ve saha koşullarında üst düzey hassaslık ve kontrol sağlıyor.

İngiltere Premier Ligi, La Liga ve Seria A'nın 2018-2019 sezonu için üretilen futbol topu, geleneksel futbol toplarının 12 panelli yapısını 4 panele indirerek, vuruş yüzeyini artırdı. Bunun sonucunda toptaki dikiş miktarı yüzde 40 azalırken sert noktalar ortadan kaldırıldı ve etkili vuruş noktası daha belirgin hale getirildi.

"YENİ TEKMELİK MERCURIAL FLYLITE SUPERLOCK"

Sporcuların dikkatini dağıtmadan onlara ihtiyaç duydukları korumayı sağlamak için geliştirilen yeni tekmelik Mercurial Flylite SuperLock'un çorabın içinden geçerek tekmeliği çoraba sabitleyen ufak çiviler bulunduruyor. Tüm üst yüzeyi bu güvenli ve hafif çivilerle kaplı olan tekmelik bu sayede agresif bir görünüm kazandığı gibi, kayış veya banda ihtiyaç duymadan, hassas bir şekilde yerine sabitlenebiliyor.

