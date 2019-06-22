Nijerya galibiyetle başladı 

İSTANBUL,()

Afrika Uluslar Kupası B Grubu ilk maçında Nijerya, Burundi'yi 1-0'lık skorla mağlup etti.

Mısır'da gerçekleştirilen Afrika Uluslar Kupası B Grubu mücadelesinde Nijerya ile Burundi İskenderiye'de karşılaştı. 73'üncü dakikada Paul Onuachu'nun yerine dahil olan Odion Ighalo 77'nci dakikada ülkesine galibiyeti getiren golü attı ve Nijerya, Burundi'yi 1-0'lık skorla geçti.

Nijerya'da Bursasporlu oyuncu Abdullahi Shehu maça ilk 11'de başlarken yerini 42'nci dakikada Çaykur Rizespor'da kiralık olarak forma giyen Chidozie Awaziem'e bıraktı. Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan Henry Onyekuru ise mücadelede süre almadı.



