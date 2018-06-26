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Nijerya - Arjantin: 1-2

SAINT PETERSBURG,() STAT: Saint Petersburg HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun NİJERYA: Uzoho, Omeruo (Dk. 90 Iwobi), Balogun, Ekong, Idowu, Etebo, Ndidi, Mikel, Moses, Ahmed Musa (Dk. 90+2 Nwankwo), Iheanacho (Dk. 46 Ighalo) ARJANTİN:...

Nijerya - Arjantin: 1-2

SAINT PETERSBURG,()

STAT: Saint Petersburg
HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
NİJERYA: Uzoho, Omeruo (Dk. 90 Iwobi), Balogun, Ekong, Idowu, Etebo, Ndidi, Mikel, Moses, Ahmed Musa (Dk. 90+2 Nwankwo), Iheanacho (Dk. 46 Ighalo)
ARJANTİN: Armani, Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico (Dk. 80 Agüero), Enzo Perez (Dk. 61 Pavon), Mascherano, Banega, Di Maria (Dk. 72 Meza), Messi, Higuain
GOLLER: Dk. 51 (P) Moses (Nijerya) - Dk. 14 Messi, Dk. 86 Rojo (Arjantin)
SARI KARTLAR: Balogun, Mikel (Nijerya) - Mascherano, Banega, Messi (Arjantin)

2018 FIFA Dünya Kupası D Grubu son hafta mücadelesinde Arjantin, Nijerya'yı 2-1 mağlup ederek puanını 4'e yükseltti ve son 16'ya yükseldi. Bu sonuçla Nijerya 3 puanda kalarak grubu 3'üncü sırada noktaladı ve turnuvaya veda etti. Arjantin'in son 16 turundaki rakibi, C Grubu'nu ilk sırada bitiren Fransa oldu.

14'üncü dakikada Banega'nın attığı ara pasını kontrol eden Lionel Messi, takımının ilk golünü attı: 0-1.
51'inci dakikada Mascherano'nun ceza sahası içinde yaptığı bir müdahalenin ardından maçın hakemi Çakır, VAR'a başvurdu. Ekranda pozisyonu izleyen Cüneyt Çakır, penaltı noktasını gösterdi. Nijerya adına penaltı vuruşunu değerlendiren Moses topu ağlarla buluşturarak beraberlik golünü attı: 1-1.
86'ncı dakikada Mercado'nun sağ kanattan içeri kestiği topa düzgün bir vuruş yapan Rojo, takımını 2-1 öne geçirdi.
Karşılaşma Arjantin'in 2-1'lik üstünlüğü ile noktalandı.

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