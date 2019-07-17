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Nijerya, Afrika Kupası'nda 3'üncü oldu

İSTANBUL, () - Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'u 1-0 yenen Nijerya, turnuvayı 3'üncü sırada bitirdi.  Kahire'deki Al Salam Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Nijerya, 3'üncü dakikada Odion Ighalo'nun...

Nijerya, Afrika Kupası'nda 3'üncü oldu

İSTANBUL, () - Mısır'da düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'nda Tunus'u 1-0 yenen Nijerya, turnuvayı 3'üncü sırada bitirdi. 
Kahire'deki Al Salam Stadı'nda oynanan karşılaşmaya hızlı başlayan Nijerya, 3'üncü dakikada Odion Ighalo'nun attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol olmayınca Nijerya, soyunma odasına 1-0 önde girdi. Tunus, 2'nci yarıda topa daha fazla sahip olsa da aradığı beraberlik golünü bulamayınca karşılaşmayı Nijerya 1-0 kazandı. Bu sonuçla Nijerya, Afrika Uluslar Kupası'nı 3'üncü sırada tamamlamış oldu. 
Nijerya'da geçtiğimiz yıl Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Henry Onyekuru ile Bursaspor forması giyen Abdullahi Shehu karşılaşmada forma şansı bulamadı.

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