Nihat Özdemir: Zor bir zamanda geldik

ANKARA,() - Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, "Milli takımın Antalya'daki kampını ziyaret edeceğiz. Şenol Güneş ile görüşmelerde bulunacağız. Bundan sonraki çalışmalarda da tam destekle başarılı olması için her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu da ifade edeceğiz. Ana hedeflerimizden bir tanesi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türk Milli Futbol Takımı'nın katılmasını sağlamak" dedi.

Bugün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir, seçimin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kendilerine destek veren herkese teşekkür eden Özdemir, "Bu yıl yapılan TFF Olağan Seçimli Genel Kurulu'nun sonucunda ben ve arkadaşlarım futbol federasyonunu delegelerinin tüm oylarını alarak seçilmiş bulunmaktayız. Bize gösterilen desteğe canıyürekten teşekkür ediyorum. Türkiye Futbol Federasyonu görevi gerçekten zor bir görev. Zor bir zamanda geldik" diye konuştu.

Kısa zamanda kurulları oluşturacaklarını belirten Özdemir, "Çok yakın zamanda Merkez Hakem Kurulu (MHK), Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu, Temsilciler Kurulu gibi tüm kurullara gerekli atamalarımızı yapmak istiyoruz. En kısa zamanda bu atamaları yaparak o arkadaşlarımızın bir an önce göreve başlamalarına hız verme düşüncesindeyiz" şeklinde konuştu.

A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2020'ye katılmasının ana hedeflerinden biri olduğuna işaret eden Nihat Özdemir, "2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri için 8 Haziran'da Konya'da son dünya şampiyonu Fransa, 11 Haziran'da da İzlanda'da, İzlanda ile önemli maçlarımız var. Yönetim kurulundaki bazı arkadaşlarla milli takımın Antalya'daki kampını ziyaret edeceğiz. Şenol Güneş ile görüşmelerde bulunacağız. Bundan sonraki çalışmalarda da tam destekle başarılı olması için her türlü fedakarlığa hazır olduğumuzu da ifade edeceğiz. Ana hedeflerimizden bir tanesi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na Türk Milli Futbol Takımı'nın katılmasını sağlamak için biz, yönetime ne gerekiyorsa o desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Yabancı kuralıyla ilgili de konuşan Özdemir, "Ama bu çalışmaları kendimiz değil, Türkiye Futbol Vakfı'nın üyeleriyle birlikte yapacağız. Türk futbolu için en iyi çözümü de bulmaya çalışacağız" dedi.

Yeni sezonun hazırlıklarına başlayacaklarını da ifade eden Özdemir, "Onunla ilgili çalışmalara ve görüşmelere başlayacağız. En kısa zamanda da o çalışmalarımızı yapacağız. Ligler başlayacak, onun hazırlıklarına başlayacağız. Türkiye futbolu için elimizden gelen tüm desteği, tesisleşme yönünden, sistemler yönünden gerekli tüm ekipleri kurarak, tüm çalışmaları yapacağız. Ayrıca bizim için üst kurul olan UEFA ve FIFA ile ilişkilerimizi de çok canlı tutmaya çalışacağız" diye konuştu.

