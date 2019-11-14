Nihat Özdemir: Hakemler gri pozisyonlarda VAR'ı kullanmalı -1

Nihat Özdemir, "Hakemlerin almadıkları kararları VAR vasıtasıyla aldığını dile getiren Özdemir, "Geçen gün oynanan bir maçta hakem devam dedi. Kamuoyu diyor ki, hakem durdurup izleseydi, benim gönlüm rahat ederdi. Gri pozisyonlarda mutlak surette hem kendilerinin hem de kamuoyunun vicdanını rahatlatmak için VAR'ı kullanmaları gerektiğine inanıyorum" dedi.



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, katıldığı bir panelde açıklamalarda bulundu.



Yabancı sınırlaması ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Özdemir, "Sayı kadar bence buraya koyacağımız kriterlerin de tartışılması gerektiğini düşünüyorum. Büyük kulüplerin başkanları ziyarete geldiklerinde bazı özelliklerin eklenmesi yönünde bizden istekleri var. Tartışacağımız konulardan birisi de bu. Buna önem vermemiz gerekiyor. Baktığımız zaman çoğu takımımızda 30 yaşın üstünde inanılmaz derece oyuncular var. Bunlarda bazı özelliklerin aranması gerektiğine inanıyorum. Ancak bu kararı yalnız başıma verecek değilim. Kulüpler Birliği ve Şenol Güneş'in de düşüncelerini alarak karar verebiliriz" dedi.



"YENİ HAKEMLER KAZANMAK İÇİN KARARLAR ALDIK"



Hakemlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini belirten TFF Başkanı, şu ifadeleri kullandı: "Bu federasyonu en zor işi. MHK. Hakemler. Çok sayıda kurulumuz var. Orada çalışan önemli insanlarımız var. Bu kurullar inanılmaz derecede yoğun çalışıyorlar. Herkes görevini yapmakta. MHK de bunlardan birisi. Ama bu kurullar içinde maalesef en çok MHK konuşuluyor. İyi bir kurul oluşturduk. Başına da tecrübeli bir isim Zekeriya Alp'i getirdik. Geldiklerinde ilk zaman profesyonel hakemlerin sayısı 21-22'ydi. Bunun yeterli olmadığını söylediler. Birçok hakemi bu gruba dahil edip, sayıyı 43'e çıkardık. Ancak zannedilmesin ki öyle onu, bunu hakem yaptık. Bugün bir hakemin, hakem olabilmesi için minimum 8 yıl geçmesi gerekiyor. Bu süreyi kısaltmaya çalıştılar. Bugün futbolu bırakan birisi 1.5-2 yılda diplomasını alıp, teknik direktör olabiliyor. Bunlar hakem olmak isteselerdi en az 8 yılları olacaktı. Biz hakemleri gençleştirilelim, yeni isimler gelsin. Futbolu bırakan birçok arkadaşımız bu yolu tercih edip, kısa zamanda hakem olabilsin. Bu çalışmalar devam ediyor. Bunlardan 1-2 günde, 3-5 ayda, 1 senede netice alamayabiliriz. Ancak 1 yıldan sonra olabilir. MHK ve hakemlerimizden çok iyi derecede gelişme olacağına inanıyorum. İyi yolda olduğumuzu söyleyebilirim. Bir önceki Kulüpler Birliği başkanımız, maçlardaki hataları tecrübeli bir hakem yaptığı zaman ben kabul edemiyorum, genç hakemler gelsin, hata olacaksa onlar yapsın demişti. Yeni hakemler kazanmak için kararlar aldık, yolumuza devam ediyoruz."



"HAKEMLERE PUANIM 10 ÜSTÜNDEN 7'Yİ GEÇMEZ"



Hakemlere puanının sorulması üzerine Özdemir, "10 üstünden 7'yi geçmez. Ben hocalık da yaptığım için notum biraz kıttır. Önümüzdeki günlerin daha iyi olacağına inanıyorum. Alınacak çok mesafemiz var. Biz kendi hakemlerimizi, VAR'ı kamuoyunda çok beğenmesek de 10 gün önce UEFA, kademe atlayacak bütün hakemleri Riva'ya getirdi. Bizim tesislerimizde eğitim yaptılar. Biz kendimizi beğenmiyoruz. Ancak UEFA bizim hakemlerdeki sistemimiz VAR sistemimizi beğeniyor" dedi.



"MHK BU SEZON UEFA'DAKİ SİSTEMİ BİRE BİR UYGULAMAYA BAŞLADI"



Video Yardımcı Hakem (VAR) Sistemi'ne ilişkin açıklama yapan Özdemir, "Geçen sene de tenkit alıyorduk; neden bu kadar VAR'a gidiyoruz diye. İngiltere'de Almanya'da az olduğu, bizde neden çok olduğu ifade edildi. MHK, bu sezon UEFA'daki sistemi bire bir uygulamaya başladı. Çok tenkit yediğimiz için MHK, 2 hafta önce bir açıklama yaptı. Hangi pozisyonlarda VAR'a gidilir. Hangi pozisyonlarda gidilmez diye. VAR önemli bir sistem. Hatalar 0'a inmiyor belki ama hata şansını indiriyor" diye konuştu.



"GRİ POZİSYONLARDA HEM KENDİLERİNİN HEM DE KAMUOYUNUN VİCDANINI RAHATLATMAK İÇİN VAR'I KULLANMALARI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"



Hakemlerin almadıkları kararları VAR vasıtasıyla aldığını dile getiren Özdemir, "Geçen gün oynanan bir maçta hakem devam dedi. Kamuoyu diyor ki, hakem durdurup izleseydi, benim gönlüm rahat ederdi. Geçtiğimiz hafta iyi bir hafta geçirdik. 1-2 maç hariç. 7'sinde iyi yönettiler. Almadıkları kararları VAR vasıtasıyla aldılar. MHK'deki arkadaşlarımızın görevi adaleti dağıtmak. Profesyonel Disiplin Kurulu'nda alınan kararları düzeltme şansımız var. Bunun üstünde bir kurul var. Tahkimde savunma bile yapabiliyorsunuz. Ancak MHK'nin kararı o anda veriliyor. Belki o takımı şampiyonluğa giderken ya da küme düşerken karar verebilir. Gri pozisyonlarda mutlak surette hem kendilerinin hem de kamuoyunun vicdanını rahatlatmak için VAR'ı kullanmaları gerektiğine inanıyorum" dedi.



"VAR KAYITLARI HİÇBİR ZAMAN DIŞARI SIZMIYOR"



VAR kayıtlarının hiçbir zaman dışarı sızmadığını kaydeden Nihat Özdemir, şöyle konuştu: "Geçtiğimiz sezon bir yöneticimiz kayıtlar var diye iddiada bulundu. Başka bir başkan mahkemeye verdi. Spor savcısının verdiği kararla kendisi suçlu bulundu ve para cezası aldı. Biz de çok zan altında kaldık. İyice araştırılırsın dedim. Hiçbir zaman dışarı sızmıyor. Şu aşamada öyle. Yarın ne olur bilmem. Bugüne kadar söylentilerin hiçbiri doğru çıkmadı. Şu anda içimiz rahat. Biz oradaki disipline çok önem veriyoruz, takip ediyoruz. İnşallah da böyle bir şey olmaz."



"ALİ ŞEN'İN KURMUŞ OLDUĞU FENERBAHÇE YÖNETİMİ, KULÜP TARİHİNİN EN GÜÇLÜ YÖNETİM KURULUYDU"



Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in kurduğu yönetim kurulunun en güçlü yönetim kurulu olduğunu dile getiren Nihat Özdemir, "Ali Şen Bodrum'dan seslenmişti. Fenerbahçe'ye el koymaya geliyordum diye. Bizi yönetim kuruluna aldılar. O dönemdeki Ali Şen'in kurmuş olduğu Fenerbahçe yönetimi bence Fenerbahçe tarihinin en güçlü yönetim kuruluydu. Vefa Küçük, Şadan Kalkavan vardı. Selim Soydan vardı. Almanya'dan gençleri toplayıp getirmişti. Mehmet Ali Aydınlar vardı. Brezilya şampiyon olduğu sene gidip Parreira'yı getirmiştik. O sene Trazonspor'u, Trabzon'da yenerek şampiyon olmuştuk. Bence o yönetim en güçlü yönetim kuruluydu. Bir dönem ara verdik. Sonra Aziz Yıldırım beni davet etti. Yönetim kuruluna girdim, sonra başkan vekili oldum. Uzun süre görev aldık. Sonrasında da futbol federasyonuna geçtim" değerlendirmesinde bulundu.



"FENERBAHÇE STADINDA MAÇLAR OYNANIRKEN, TAMAMI YENİLENEREK OYNANDI"



Fenerbahçe'nin stadının ara verilmeden yenilendiğini belirten TFF Başkanı Özdemir, "Stat ve salon. Maçlara hiçbir ara verilmeden o stat yapıldı, bitti. Yönetim kurulunda birçok müteahhit vardı. Devletten yardım almadan yaptık. Bir gün bile maç oynanmamazlık yapılmadı. Beşiktaş uzun süre kendi stadyumunda oynayamadı. Galatasaray'da öyle. Fenerbahçe stadında maçlar oynanırken, tamamı yenilenerek yapıldı. Kısa zamanda yaptık hem de finansman kaynaklarında taraftardan çok destek aldık. Loca sattık, iş adamlarından paralar topladık. Bazı tribünlere isim verip paralar aldık. Stadı yaptık. Salonda ise kasamızdan bir tek TL çıkmadan o salon yapıldı. Arsayı para vermeden aldık. İhaleden aldık. Devletin arsasını almadık. Gölbaşı'nda bir tesis yaptık. Topuk Yaylası var. Bakanlarımızdan bir tanesi geçtiğimiz günlerde gidip kalmış. Beni aradı sonrasında nasıl bir tesis yapmışsınız diye. Aynı zamanda ormanın mimarisine de uygun yaptık. Şimdi aynı şeye Sayın Demirören ile birlikte Riva'da başladık. Riva'nın ilk kısmı bitmişti. Şimdi 2'nci kısmı yapıyoruz. Avrupa'da kimsede yok. UEFA'dan geldikleri zaman tesislerimize hayran hayran bakıyorlar. Olimpiyat Stadyumu'na el attık şimdi. 30 Mayıs'ta oynanacak finale hazırlıyoruz. Sistemlerini yeniliyoruz. Atletizm pistini kaldırıyoruz. Sahay aşağı indiriyoruz. İngilizlerin Wembley'i varsa Türkiye'nin de Olimpiyat Stadyumu, milli takımın stadı olacak" diye konuştu.