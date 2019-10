Nihat Özdemir: Futbol kulüplerimizin ekonomisini düzeltmeliyiz

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, İzmir Ticaret Odası'nın (İZTO) davetlisi olarak İzmir'e geldi. Özdemir, İZTO'nun ekim ayı olağan meclis toplantısına katıldı. Toplantıda meclis üyelerinin yanı sıra İzmir'deki profesyonel futbol kulüplerinin başkanları da yer aldı.

Başkanlığı döneminde konuşmacı olarak ilk kez İzmir'e geldiğini belirten Özdemir, futbol kulüplerinin ekonomilerini düzeltmeleri gerektiğini söyledi ve şunları ifade etti:

"Görevdeki 150 günümü, 5 ayımı dolduruyorum. Birçok yerden konuşma yapmam için davet geldi fakat Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener kardeşimin davetini kırmak mümkün değildi. Futbol birçok insanın hayatında bir tutku haline gelmiş. Sporun birçok dalı var ama Türkiye'de olduğu gibi Dünya'da da futbolun ayrı özelliği var. Ne yapıp edip Türkiye'de futbolun marka değerini artırmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimiz 1 Haziran tarihinden beri buna ulaşıyoruz. Bunun için en önemli konunun liyakat olmasına, futbolda adaletin olmasına dikkat ediyoruz"

"OCAK AYINDA KULÜPLERİMİZE AĞIR CEZALAR VERMEK DURUMUNDA KALABİLİRİZ"

Göreve yeni Merkez Hakem Kurulu, Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Tahkim Kurulu'yla başladıklarını belirten Özdemir, "Bize hep UEFA'dan transfer yasakları, puan silme cezaları geliyordu. Genel kurulumuzda bazı değişiklikler yaparak Lisans Kurulu meydana getirdik. Bu kurulda 3 bankacı, 3 mali müşavir ve avukat var. Kulüpler 3 ayda bir bize bilançolarını veriyorlar. Mali analizlere göre kulüplerin yıllık harcama limitlerini ortaya koyuyoruz. Bu limitleri eylül ayının başında ilan ettik. Her kulübün maaşlar, transferler, deplasmanlar dahil harcayabilecekleri tüm limitleri ortaya koyduk. Ocak ayında limitleri aşan kulüplerimize belki ihtar, belki transfer yasağı belki de puan silme olarak en ağır cezaları vermek durumunda kalabiliriz çünkü şu anda Türk futbolu olarak toplam 14 milyar TL borcumuz var, bunun 10 milyarı da 4 kulübümüze ait. Kulüpler hem hayatını, iddialarını devam ettirip hem de borçlarını düzenlemek zorundalar. Bunun için Bankalar Birliği'yle anlaşma yaptık. 8 kulübümüz yapılandırmasını yaptı" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ GRUPTAN LİDER ÇIKMAK"

Bütçe disiplininin hiçbir zaman vazgeçmeyecekleri önemli konuların başında geldiğini ifade eden TFF Başkanı Özdemir, "Dünyada yılda futbola harcanan para 500 milyar dolar. Bizim ülke olarak harcadığımız para ise 2 milyar dolar. Bu nüfus, bu ülke büyüklüğü için küçük bir para. Biz bunun 4-5 milyar dolar olmasını düşünüyoruz. Avrupa'da futboldaki en önemli gelir, yayın gelirleri. Diğerleri futbolcu satışı, tribün, ürün ve reklam gelirleri. Gelirlerimizi artırmaya çalışıyoruz. Göreve geldiğimizde Türkiye'nin FIFA sıralaması 36'ydı. Allah yardım etti 2020 Avrupa Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Andorra ve Arnavutluk maçlarında son dakikalarda goller bulup lider olduk. Artık 2 tane maçımız kaldı. 14 Kasım'da İzlanda'yla İstanbul'da oynayacağız, 17 Kasım'da ise Andorra deplasmanına gideceğiz. Son Dünya Şampiyonu Fransa'yı Konya'da yenip deplasmanda berabere kaldık. Hedefimiz gruptan lider olarak çıkmak. Bu bizlere moral motivasyonu verecek. 2020 Avrupa Şampiyonası'na lider olarak gidersek başarı yakalama şansımız daha yüksek. Dünya sıralamasında 20'lere geldik, hedefimiz ilk 10'lara girmek" şeklinde konuştu.

"İZMİR KENDİNE YAKIŞAN STADA KAVUŞACAK"

İzmir'in kendine yakışan stata kavuşacağını umduğunu belirten Nihat Özdemir, "Adalet ve liyakatın futbolumuzda önemli yeri olduğunu düşünüyoruz. Futbolda her ligde rekabetin olması futbolumuzun gelişimi açısından önemli ama rekabetin yapıcı olması gerektiğine inanıyoruz. Ağustos ayında İstanbul'da UEFA Süper Kupa Finali oynandı. Oradaki İngiliz kulüpleri Chelsea ve Liverpool'un başkanları sahada kora kor mücadele ettiklerini ama saha dışında futbol markasını artırmak için beraber mücadele ettiklerini söyledi. Biz yayıncı kuruluşun talebiyle yayın gelirini 412 milyon dolara indirdik. Futbol markamızın değerini artıramıyoruz. Artırabilirsek bu yayın gelirini 750 milyon dolara çıkarabiliriz. Bizim bütün kulüplerimizden istediğimiz saha dışında birbirlerinin stratejik ortakları olması. Devletimiz birçok ilimizde son derece modern statlar yaptı. İzmir maalesef şimdiye kadar bundan pay alamadı. 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı alsaydık yarı finallerden biri İzmir'de oynanacaktı. 2020 Avrupa Şampiyonası için Halkapınar'daki Atatürk Stadı yeterli değildi ve yıkılıp yeniden yapılması zaman alacaktı. Bu yüzden aday kentlerden biri yapamadık. En kısa sürede İzmir 40 bin kapasitenin üzerinde bir stada kavuşmalıdır. Sayın valimizle toplantımızda bunu dile getirdik. Spor bakanımız da buraya yakın Manisa'dan. İzmir inşallah kendine yakışan stada kavuşacak" ifadelerini kullandı.

"İZMİR'DE MİLLİ MAÇ OYNAMAK İSTİYORUZ"

İzmir'de milli maç oynamak istediklerini söyleyen Özdemir, "İzmir takımları kendi statlarında oynayamıyorlar. Maalesef stadyum konusunda şanssız bir şehir. Göztepe yeni stadına 2'nci yarıda kavuşacak. Biz stat olursa ilerde milli maçları İzmir'de oynamak istiyoruz. İzmir'in havası ve konumu çok müsait. Otoyolumuz açıldı, havalimanımız Türkiye'nin en güzel 2'nci havalimanı, otellerimiz var, tek eksiğimiz stadyum. Bunun en kısa zamanda olacağına yürekten inanıyorum. Türkiye olarak UEFA Süper Kupa Finali'ni başarıyla atlattık. Önümüzde 30 Mayıs 2020'deki UEFA Şampiyonlar Ligi Finali var. Bugün bir final 70 bin kişilik statlarda oynanıyor ama Türkiye'de buna tek uygun stat 64 bin kişilik Atatürk Olimpiyat Stadı. Kapasite artırma çalışmalarımız sürüyor. Işıklandırma sistemini, zemini tamamen yeniliyoruz. 2020'nin mart ayında hazır hale getirmeyi ve mart ayında bir milli maçı da burada oynayıp stadı denemeyi planlıyoruz. Finalden sonra bu sefer yine statta kapasite artışı yaparak, tüm tribünleri kapatarak Fransa'daki Stade De France gibi, İngiltere'deki Wembley gibi bir milli stat yapmayı, hatta Türkiye Futbol Federasyonu'nun merkezini de buraya taşımayı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'YLEBİRLİKTE FUTBOLU GELİŞTİRECEĞİZ"

Futbolda saha dışında iç barış ve huzur ortamının sağlanmasını istediklerini dile getiren Nihat Özdemir, "Ben başkanlığım döneminde şanslı olduğuma inanıyorum. Çalıştığım kulüp başkanları çok iyi insanlar. Hepsi hem kendi aralarında hem bizimle uyum içinde çalışıyor. Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, hem kulüp başkanlığından hem de birlikteki görevinden istifa etti. En kısa sürede yeni başkan seçilecek. Kulüpler Birliği'yle birlikte çalışırsak futbolumuzu geliştirebileceğimize, kulüplerimizin mali yapısını düzelteceğimize inanıyorum. Bankalar Birliği'yle anlaşmamızda iyi bir yere doğru gidiyoruz ancak pasta aynı kalırsa kulüplerimizi büyütemeyiz" dedi.

"EGE BÖLGESİ İZMİR BAŞTA OLMAK ÜZERE ÖNEMLİ BİR BÖLGE"

İzmir kulüplerinden övgüyle bahseden Özdemir, "Göztepe Süper Lig'de, geçmişte uzun yıllar Süper Lig'de yer alan Altay, Altınordu ve Menemenspor 1'inci Lig'de Süper Lig yarışı veriyor. Altınordu'nun Türkiye'de futbolun gelişmesinde çok önemli katkıları var. Federasyon olarak Yıldırım Demirören başkanlığında bir yönetim kurulu toplantımızı da burada yapmıştık. Karşıyaka bulunduğu yeri hak etmeyen bir kulübümüz. Taraftarıyla, basketbol takımıyla yeniden Süper Lig'i hak ediyor. Karşıyaka'nın Türkiye'nin sporunda önemli bir yeri var ve böyle bir kulübün stadının olmaması kabul edilemez. En kısa zamanda stadı yapılmalı. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Egeli. Kendisiyle de bu konuyu konuştuk. Gençlik Spor Genel Müdürü Mehmet Başkan da yönetimimizde. Biz Federasyon olarak yapamayız ama en kısa sürede yapılması için ısrarcı olacağız. Ege Bölgesi, İzmir başta olmak üzere önemli bir bölge. Bizim futbol sevgisini ve ilgisini artırmaya dönük işler yapmamız gerektiğine inanıyorum. Alt liglerde ve amatörlerde kulüplerin geliri yok. Biz bunu değiştirmeye çalışıyoruz. Her yönetim kurulu toplantısında en az 1 saat amatör futbolun sorunlarını konuşuyoruz" açıklamalarında bulundu.

"PIRIL PIRIL BİR JENERASYON YAKALADIK"

Avrupa Şampiyonası'nın kapısını aralayan A Milli Takım'da çok iyi bir jenerasyon yakaladıklarını vurgulayan Özdemir, "2020 Avrupa Şampiyonası Türk halkının hakkı. İyi, pırıl pırıl, milli ruh içerisinde bir jenerasyon yakaladık. Maçlardan sonra soyunma odasına indiğimizde hepsi ağlıyorlar. İnşallah bu gruptan lider olarak Avrupa Şampiyonası'na katılırız, ardından Katar'daki Dünya Şampiyonası'nda mücadele ederiz. Altyapıdan U16, U17'den inanılmaz bir jenerasyon geliyor. Ses getirecek takımlar olacaklar" ifadelerini kullandı.

"YABANCI SINIRI SÜREÇ İÇERİSİNDE AZALACAK"

Süper Lig'de yabancı sayısının kademeli olarak azalacağını dile getiren Nihat Özdemir, "Hedefimiz Süper Lig'de bir plan program dahilinde, bir süreç içerisinde, belli sayılar içerisinde yabancı sayısını düşürmek. Maçlara 11 yabancıyla çıkan takımlarımız var. Kulüpler Birliği'yle bu konuda bir yere gelmeyi hedefliyoruz. Yabancı sınırının azaltılmasıyla ilgili 14 yabancı hakkının yeni nesil Türk futbolcularının Avrupa'daki başarısına katkı yaptığını, A Milli Takım'ın başarısına katkı yaptığını savunanlar da var. Biz olaya tek tip bakmıyoruz. Futbolun tüm paydaşlarıyla görüşüp en uygun modeli getirmek istiyoruz. Kadın futboluna da önem vermemiz lazım. Dünyada kadın futbolu hızla ilerleyip gelişiyor. Henüz milli takımlar düzeyinde kadınlarda bir başarı alamadık ama yolun başındayız" diye konuştu.

"3 TEMMUZ SÜRECİNDE FEDERASYON TARAF DEĞİL"

Yargıtay'daki davası süren 3 Temmuz sürecinde Futbol Federasyonu'nun taraf olmadığını söyleyen Özdemir, "Futbol Federasyonu adaletin yerini bulmasından yana ama hiçbir zaman taraf değil. Yargıtay sürece tamamlandıktan sonra Fenerbahçe yönetimi bu işin takipçisi olacak. Yol haritasını onlar çizecek" dedi.

Öte yandan Özdemir, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı Başkanı Ali Erten'in Süper Lig'de yeni futbol sezonuna Göztepe ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Adnan Süvari'nin adının verilmesi önerisine de sıcak yaklaştı.

MAHMUT ÖZGENER: İZMİR MUTLAKA OLMALI

Eski Futbol Federasyonu Başkanı, İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener, İzmir'in Türkiye'nin ileride Avrupa Şampiyonası'nı düzenlemeye yeniden aday olduğunda mutlaka adaylık dosyasında yer alması gerektiğini söyledi.

Özgener, konuşmasında, "Futbol sadece futbol değildir. Futbol, gençlerimize fırsat sağladığımızda, onların önünü açtığımızda neler başarabileceklerini gösteren bir olgu. Tüm ülke olarak birlikte hayal kurabilmeyi, bu hayaller etrafında birleşmeyi anlatan sosyal bir olgu. Nihat Özdemir, bir yandan yaptığı yatırımlarla ülkemize büyük eserler kazandırıp ülkemizin yeniden yapılanmasına katkı koyuyor, bir yandan da sporla, futbolla gençliğe katkı sağlıyor. Benim TFF Başkanlığı yaptığım dönemde çok yakından tanık olduğum üstün çalışmalarını başkanımız ara vermeden devam ediyor. Gerginleşen futbol ortamında soğukkanlılığı ve ağırbaşlılığıyla çok önemli bir örnek teşkil etmektedir" dedi.

"2020 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI'NA GİDECEĞİMİZE İNANIYORUM"

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş yönetimindeki milli takımın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na gideceğine inandığını belirten Özgener, "İzmir ve futbol bir arada düşünüldüğünde çok büyük bir potansiyelin çıktığına inanıyorum. Sayın Özdemir'e bu potansiyeli hayata geçirmek için birlikte çalışmayı öneriyorum. İzmir'in sadece bölgemiz için değil tüm kıtada bir futbol kenti olarak anılması son derece mümkün. Doğru projelerle, planlı bir şekilde hareket ettiğimizde çok kısa bir sürede hedeflere ulaşabileceğimize inanıyorum. İzmir'in bir futbol kenti haline gelmesi ekonomisi açısından da önemli. Türkiye benim federasyon başkanlığım döneminde 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday oldu. Özdemir'in başkanlığı döneminde de 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na aday oldu. Benim dönemimde rakiplerimiz Fransa ve İtalya'ydı ve UEFA Başkanı Fransız Platini'ydi. Tek oy farkla kaybettik" diye konuştu.

"2024 AVRUPA ŞAMPİYONASI'NI ALMAN LOBİSİNE KAYBETTİK"

2024 Avrupa Şampiyonası'nı Alman lobisine kaybettiklerini vurgulayan Özgener, 2024 Avrupa Şampiyonası'nı da Almanya lobisine kaybettik. Ben bu şampiyonayı ileride düzenleyeceğimize inanıyorum. Avrupa Futbol Şampiyonası İzmir'siz olmaz. Şampiyonayı kazandığımızda İzmir'in ev sahibi kentlerden biri olmasını rica ediyoruz. Futbol kulüplerinin istikrarlı bir ekonomiye sahip olması konusunda başkanımızın desteğini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Meclis toplantısı sonunda Nihat Özdemir'e üzerinde İzmir'deki futbol kulüpleriin logoları yer alan el yapımı futbol topu hediye edildi. Özdemir, ardından İZTO meclis üyeleri ve kulüp başkanlarıyla birlikte akşam yemeğinde buluştu.

