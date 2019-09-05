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Niğde'de U12 Cup turnuvası başladı
Niğde'de, 12 yaş altı takımların mücadele verdiği "Niğde U12 Cup" turnuvası başladı. Turnuvanın açılışına Süper Lig'de görev alan Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay ile Ertuğrul Sağlam'ın da aralarında bulunduğu teknik direktörler...
SPOR 05.09.2019, 15:13
Niğde'de, 12 yaş altı takımların mücadele verdiği "Niğde U12 Cup" turnuvası başladı. Turnuvanın açılışına Süper Lig'de görev alan Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay ile Ertuğrul Sağlam'ın da aralarında bulunduğu teknik direktörler de katıldı.
Altınordu Futbol Kulübü ile pilot takımı Niğde Anadolu FK'nın organize ettiği turnuvanın açılışı 5 Şubat Stadı'nda gerçekleştirildi. Turnuvanın açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, teknik adam Ertuğrul Sağlam ve futbolseverler katıldı. Vali Şimşek, düzenledikleri bu organizasyon ile amaçlarının futbolu tabana yaymak, altyapıyı güçlendirmek ve genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak olduğunu söyledi. Niğde'de genç yetenekleri yetiştirip hem Türk hem de dünya takımlarında top koşturmalarını sağlamak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Vali Şimşek, çocukların sağlıklı beslenmesi ve her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutulması anlamında 'Sağlıklı Çocuk Projesi' yürüttüklerini ve kentte bir futbol okulu açtıklarını kaydetti.
Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Bu tür organizasyonları biz Avrupa'da görürdük. Şimdi ülkemizde bu tür organizasyonlar sayesinde çok iyi insanlar ve çok iyi futbolcular çıkacak" dedi.
FUTBOL BAYRAMI
Niğde'de bir futbol bayramı yaşandığını belirten teknik direktör Ertuğrul Sağlam da, "Türkiye'de futbolla ilgilenen kime sorarsanız sorun, 'Türk futbolunun en önemli sorunu nedir?' diye sorarsanız, 'altyapılar' diye cevap verirler. Fakat buna karşılık birkaç kulübün dışında bu sorunla alakalı bir çözüm üretmek için parmağını kıpırdatmadığını görüyoruz. Bu bozuk yapıya, bu bozuk düzene inat, ısrarla, fedakârca altyapı organizasyonu için birçok şeyi feda eden bir kulüp var karşınızda. Ben yakılan bu ateşin diğer kulüplere sirayet etmesini bir futbol adamı olarak çok istiyorum ve kendilerine Türk futboluna yaptıkları katkılarda dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklara diyorum; en iyi futbolcu olabilmek adına mücadele edin ve derslerinize iyi çalışın. Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay'ı örnek alın. Bu iki isim sizler için çok güzel bir örnektir" diye konuştu.
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise "Daha fazla kolaycılığın yaşandığı bu dönemlerde Altınordu Spor Kulübü çok anlamlı bir hamle başlattı. Ben gerçekten bu hamleyi çok anlamlı buluyorum" ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından organizasyona katılan Fenerbahçe, Galatasaray, Altınordu, Niğde Anadolu FK, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep, Konyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor ve Adana Demirspor kulüplerinin 12 yaş altı ekipleri mücadele etti.
Altınordu Futbol Kulübü ile pilot takımı Niğde Anadolu FK'nın organize ettiği turnuvanın açılışı 5 Şubat Stadı'nda gerçekleştirildi. Turnuvanın açılışına Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, teknik adam Ertuğrul Sağlam ve futbolseverler katıldı. Vali Şimşek, düzenledikleri bu organizasyon ile amaçlarının futbolu tabana yaymak, altyapıyı güçlendirmek ve genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmak olduğunu söyledi. Niğde'de genç yetenekleri yetiştirip hem Türk hem de dünya takımlarında top koşturmalarını sağlamak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Vali Şimşek, çocukların sağlıklı beslenmesi ve her türlü kötü alışkanlıktan uzak tutulması anlamında 'Sağlıklı Çocuk Projesi' yürüttüklerini ve kentte bir futbol okulu açtıklarını kaydetti.
Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan da yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Bu tür organizasyonları biz Avrupa'da görürdük. Şimdi ülkemizde bu tür organizasyonlar sayesinde çok iyi insanlar ve çok iyi futbolcular çıkacak" dedi.
FUTBOL BAYRAMI
Niğde'de bir futbol bayramı yaşandığını belirten teknik direktör Ertuğrul Sağlam da, "Türkiye'de futbolla ilgilenen kime sorarsanız sorun, 'Türk futbolunun en önemli sorunu nedir?' diye sorarsanız, 'altyapılar' diye cevap verirler. Fakat buna karşılık birkaç kulübün dışında bu sorunla alakalı bir çözüm üretmek için parmağını kıpırdatmadığını görüyoruz. Bu bozuk yapıya, bu bozuk düzene inat, ısrarla, fedakârca altyapı organizasyonu için birçok şeyi feda eden bir kulüp var karşınızda. Ben yakılan bu ateşin diğer kulüplere sirayet etmesini bir futbol adamı olarak çok istiyorum ve kendilerine Türk futboluna yaptıkları katkılarda dolayı teşekkür ediyorum. Çocuklara diyorum; en iyi futbolcu olabilmek adına mücadele edin ve derslerinize iyi çalışın. Aykut Kocaman ve Rıza Çalımbay'ı örnek alın. Bu iki isim sizler için çok güzel bir örnektir" diye konuştu.
Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise "Daha fazla kolaycılığın yaşandığı bu dönemlerde Altınordu Spor Kulübü çok anlamlı bir hamle başlattı. Ben gerçekten bu hamleyi çok anlamlı buluyorum" ifadelerini kullandı.
Açılış konuşmalarının ardından organizasyona katılan Fenerbahçe, Galatasaray, Altınordu, Niğde Anadolu FK, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Gazişehir Gaziantep, Konyaspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Osmanlıspor ve Adana Demirspor kulüplerinin 12 yaş altı ekipleri mücadele etti.
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