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Niğde Belediyespor - Bugsaşspor: 3-2

Ali KADI/NİĞDE,() STAT: Niğde 5 Şubat HAKEM: Gökçen Öztürk xxx, Hakan Betaş axxx, Cankut Gönenç xxx, NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin Uçar (xxx), Uğur Ayhan (xxx), Hakan Çevik (xxx), Tunç Murat Behram (xxx) (dk 84 Emre Öztürk), Volkan...

Niğde Belediyespor - Bugsaşspor: 3-2

Ali KADI/NİĞDE,()

STAT: Niğde 5 Şubat

HAKEM: Gökçen Öztürk xxx, Hakan Betaş axxx, Cankut Gönenç xxx,

NİĞDE BELEDİYESPOR: Metin Uçar (xxx), Uğur Ayhan (xxx), Hakan Çevik (xxx), Tunç Murat Behram (xxx) (dk 84 Emre Öztürk), Volkan Özcan (xxx), Sefa Aksoy (xxx), Oktay Pop (xx) (dk 66 Mehmet Feyzi Yıldırım xx), Ömürcan Yıldırımlı (xxx) (dk 82 Mehmet Gürkan Öztürk),Cabir Coşar (xxx), Taner Yılmaz (xxx), Volkan Geyik (xxx)
BUGSAŞSPOR Oğuz Çalışkan (xx), Rıza Efendioğlu, (xx), Kerem Gülbahar (xx), Yavuz Koç (xx), Mahmut Boz (xx) (dk 80 İskender Alın), Harun Aydın (xx), Cebrail Karayel (xx), Sinan Kurt (xx) (dk 60 Ömer Bozan xx), Samet Yalçın (xx) (dk 51 Ömer (xx), Erkan Taşkıran (xx), Mustafa Cecenoğlu (xx),
GOLLER: Tunç Murat Behram (dk 35 PEN), Hakan Çevik (dk 45), Cabir Coşar (67) (Niğde Belediyespor), Erkan Taşkıran (dk 5), (dk 15) (Bugsaşspor)
SARI KART: Harun Aydın, Rıza Efendioğlu (Bugsaşspor) Cabir Coşak (Nigde Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Niğde Belediyespor, evinde konuk ettiği Bugsaşspor’u 3-2 mağlup etti.

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